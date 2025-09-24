Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) predstavila je u svemirskom centru Džonson u Hjustonu novu klasu desetoro astronauta, među kojima su naučnici, inženjeri i probni piloti koji bi pomogli u istraživanju Meseca, a možda i Marsa, saopštila je ta američka institucija.
NASA PREDSTAVILA DESETORO NOVIH ASTRONAUTA: Pomagaće u istraživanju Meseca, a možda i Marsa!
Desetoro astronauta izabrano je u konkurenciji više od 8.000 kandidata, a prvi put u istoriji u klasi astronauta ima više žena nego muškaraca - šest ih je naspram četvorice kolega.
To je 24. klasa astronauta NASA otkako je Merkur Sedam debitovao 1959. godine.
Najnovija klasa asutronauta pridružiće se 41 aktivnom astronautu iz SAD.
Jedan od njih mogao bi da postane prva osoba koja će kročiti na Mars, rekao je vršilac dužnosti administratora NASA Šon Dafi.
Grupa će proći dvogodišnju obuku pre nego što stekne pravo da leti u kosmos.
