Desetoro astronauta izabrano je u konkurenciji više od 8.000 kandidata, a prvi put u istoriji u klasi astronauta ima više žena nego muškaraca - šest ih je naspram četvorice kolega.

To je 24. klasa astronauta NASA otkako je Merkur Sedam debitovao 1959. godine.

Najnovija klasa asutronauta pridružiće se 41 aktivnom astronautu iz SAD.

Jedan od njih mogao bi da postane prva osoba koja će kročiti na Mars, rekao je vršilac dužnosti administratora NASA Šon Dafi.

Grupa će proći dvogodišnju obuku pre nego što stekne pravo da leti u kosmos.

Kurir.rs/Fonet

