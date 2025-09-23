Slušaj vest

Američka vojska je tokom zajedničke vojne vežbe sa Japanom u toj savezničkoj zemlji testirala svoju novu raketnu lansirnu rampu "Tajfon".

Dojče vele (DW) navodi da taj sistem ne bi trebalo da posle vežbe ostane u Japanu, ali Kina se ipak oseća ugroženo.

Raketna rampa je mobilna, može brzo da se prebaci na kamionske poluprikolice i da se opremi različitim krstarećim raketama dometa do 2.000 kilometara: nova lansirna platforma američke vojske tipa "Tajfon", razvijena specijalno za upotrebu u indopacifičkom regionu.

Američka kopnena vojska tu je do sada uočavala vojnu slabost – ograničenu vatrenu moć. Domet njenih raketa nije mogao da parira američkoj mornarici i vazduhoplovstvu. Zahvaljujući novom kopnenom sistemu, to je sada moguće.

"Tajfon" je po prvi put upotrebljen u Japanu, potvrdile su japanske oružane snage. Međutim, nijedna raketa iz sistema neće biti ispaljena. Od 11. septembra japanske i američke snage sprovode zajedničku vojnu vežbu oko japanskih ostrva Kjušu i Okinava.

Japan se nada da će time povećati svoju odbrambenu moć.

Američki raketni sistem "Tajfon" Foto: Printscreen/Youtube

U dvonedeljnoj vežbi pod imenom "Odlučni zmaj" učestvuje 19.000 vojnika iz obe zemlje. Ali čak i ovako u pasivnom stanju, sistem "Tajfon" izaziva veliko nezadovoljstvo u Pekingu.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od SAD i Japana da taj raketni sistem "odmah povuku".

Reakcija na masovno naoružavanje Kine

- Sistem "Tajfon" je reakcija SAD i Japana na kontinuirano naoružavanje Kine kaže - za DW Aleksandra Sakaki, ekspertkinja za istočnu Aziju iz berlinske Fondacije za nauku i politiku (SWP).

Procene govore da je Kina nedavno značajno proširila arsenal kopnenih balističkih raketa srednjeg dometa – na oko 1.800 lansera i isto toliko krstarećih raketa. Rakete srednjeg dometa, prema različitim definicijama, obično imaju domet od 800 do 5.500 kilometara.

1/7 Vidi galeriju Kineska mornarica Foto: PA-EFE/XINHUA/XU WEI CHINA OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY, EPA/WU HONG

Posle Hladnog rata, SAD i SSSR, a kasnije Rusija, potpisali su Sporazum o nuklearnim raketama srednjeg dometa (INF). On je obavezivao dve zemlje da unište nuklearne rakete kratkog i srednjeg dometa stacionirane na kopnu.

- To je dovelo do rupe u sposobnostima, koja se sada novim sistemom Tajfon’ bar delimično može popuniti i time poboljšati čitava arhitektura odvraćanja - kaže Sakaki. Sporazum je 2019. raskinut s obe strane, nakon što su se SAD i Rusija međusobno optuživale za kršenje dogovora.

Trka u naoružanju u istočnoj Aziji

Američka vojska je još ranije najavila da će sistem "Tajfon" nakon vežbe biti povučen iz Japana.

- Ali Kina strahuje da do toga neće doći - kaže Johan Furman, šef kancelarije nemačke Fondacije Konrad Adenauer u Pekingu. Ti strahovi nisu bez osnova. Ista lansirna rampa testirana je još u aprilu 2024. tokom vojne vežbe SAD i Filipina na ostrvu Luzon.

Prema izveštajima lokalnih medija, ona nije povučena kako je prvobitno bilo najavljeno.

1/5 Vidi galeriju Kineska grafitna bomba Foto: Printscreen/Youtube

U junu 2025. Filipini su čak izjavili da su otvoreni za stacioniranje drugog sistema "Tajfon" američkog proizvođača "Lokid Martin".

- Sada Kina strahuje da bi isto moglo da se ponovi i u Japanu - kaže Furman. S američke vojne baze na ostrvu Okinava, raketa srednjeg dometa s rampom "Tajfon" mogla bi da dosegne najvećih kineskih obalskih gradova kao što su Šangaj, Hangdžou ili Guangdžou.

Peking se oseća ugroženo.

- Sistem "Tajfon" je univerzalan i kompatibilan s različitim raketama - oduševljeno ističe Vejd German, komandant američke jedinice za "Tajfon" u Japanu.

1/9 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: AP Heng Sinith, Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemačka savezna vlada u julu je podnela zahtev za kupovinu tog preciznog oružja s ciljem odvraćanja. SAD trenutno razmatraju da li će sistem isporučiti Nemačkoj. Cena te raketne rampe još nije poznata.

1/7 Vidi galeriju Govor kineskog predsednika Si Đinpinga na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Japanski mediji izveštavaju da je sistem "Tajfon" koji je sada u toj zemlji tokom vežbe, direktno dovezen iz SAD, a nije reč o lansirnoj rampi koja je već stacionirana na Filipinima.

Japan želi da bude spreman za rat

Tokio želi da poveća svoje kapacitete za protivnapad i razvija nova oružja.

- Tako bi se domet i funkcionalnost japanske protivbrodske rakete tipa 12 trebalo da unaprede - navodi Sakaki u studiji SWP. Do 2027. Japan planira da nabavi više američkih krstarećih raketa "Tomahavk" dometa oko 1.600 kilometara.

Cena jedne rakete kreće se između pola i dva miliona dolara.

1/6 Vidi galeriju Japan Foto: Printscreen/Tiktok/intanizzaty

Time bi Japan po prvi put imao rakete koje mogu da pogode i kinesku teritoriju – na primer u slučaju rata, ako Peking odluči da vojno napadne Tajvan, koji smatra otcepljenom provincijom.

- Raketni sistemi u Japanu tako mogu da snažnije odvrate Kinu od napada na Tajvan - kaže Sakaki.

Prema rečima Furmana, s japanske tačke gledišta Kina od dolaska Sija Đinpinga na vlast 2013. sve više sprovodi svoje geopolitičke interese ne samo ekonomskim pritiskom, već i vojnim sredstvima.

Tako su u Južnom kineskom moru izgrađena veštačka ostrva na kojima su raspoređeni vojnici.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Sporna je tema kome teritorijalno pripadaju te vode.

- Kina zapravo želi da potisne SAD iz onih regiona koje smatra svojom zonom uticaja. A to izaziva zabrinutost i u Japanu - navodi analitičar.

Japan i SAD su od 1951. povezani zajedničkim bezbednosnim sporazumom, koji predviđa obavezu američke pomoći u slučaju napada na Japan.

Dodatnim sporazumom iz 2015. dve zemlje obavezale su se da reaguju na bezbednosne situacije koje „nisu geografski definisane“.

Nezalečene ratne rane

Političko poverenje između Kine i Japana, ni 80 godina nakon završetka rata, ne može da se uspostavi.

Japan u Kini vidi sve veću pretnju, dok Kina Japanu zamera nedostatak spremnosti za suočavanje s prošlošću.

Peking i Tokio spore se oko nenaseljenih ostrva Senkaku/Diaoju u Istočnokineskom moru , koja su trenutno pod japanskom upravom.

- Kina sa Japanom ne ulazi u dijalog. Ona želi da širi svoje viđenje i da podstiče nacionalizam u zemlji - kaže Sakaki.

Foto: Printscreen/Youtube

Ona dodaje da je "i u Japanu primetan pomak udesno – desničarske populističke partije na parlamentarnim izborima tokom leta dobile su značajnu podršku".

- Sećanje na rat u Kini je tesno povezano s ekspanzionističkim kursom Pekinga - kaže Furman.

Vojna parada u Pekingu povodom kraja Drugog svetskog rata održana početkom septembra bila je pre svega ogromna demonstracija moći.

- Iz tog ugla, vojna demonstracija SAD kroz uključivanje sistema "Tajfon" možda i nije slučajna - zaključuje on.

BONUS VIDEO