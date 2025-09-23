Slušaj vest

Među govornicima 80. zasedanja, čija generalna debata traje od 23. do 29. septembra pod sloganom "Bolji zajedno: 80 godina i više za mir, razvoj i ljudska prava", biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će se, prema rečima ministra spoljnih poslova Marka Đurića, obratiti sutra između 18 i 19 časova.

0202-profimedia0875808941.jpg
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ogrnut srpskom trobojkom Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Vučić će imati i bilateralne susrete sa svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a kako je ranije najavljeno, sastaće se na marginama zasedanja Generalne skupštine UN i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Očekuje se da će se oko 150 predsednika država ili vlada obratiti Generalnoj skupštini, a među govornicima je najavljen i američki predsednik Donald Tramp, čije je obraćanje predviđeno za danas.

trump musk03 AP Evan Vucci.jpg
Predsednik SAD Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP

U Njujorku su i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Očekuje se da će tokom zasedanja Generalne skupštine još nekoliko zemalja priznati palestinsku državu.

Uoči generalne debate, Generalna skupština UN je prošle nedelje većinom glasova dopustila palestinskim predstavnicima virtuelno učešće na 80. sednici, pošto im je država domaćin, Sjedinjene Američke Države, odbila dati ulazne vize.

Kurir.rs/Fonet

