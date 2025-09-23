POČINJE 80. ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE UN-a: Vučić, Tramp, Zelenski, Netanjahu i brojni drugi lideri u Njujorku – o kojim temama će govoriti?
Među govornicima 80. zasedanja, čija generalna debata traje od 23. do 29. septembra pod sloganom "Bolji zajedno: 80 godina i više za mir, razvoj i ljudska prava", biće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će se, prema rečima ministra spoljnih poslova Marka Đurića, obratiti sutra između 18 i 19 časova.
Vučić će imati i bilateralne susrete sa svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a kako je ranije najavljeno, sastaće se na marginama zasedanja Generalne skupštine UN i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.
Očekuje se da će se oko 150 predsednika država ili vlada obratiti Generalnoj skupštini, a među govornicima je najavljen i američki predsednik Donald Tramp, čije je obraćanje predviđeno za danas.
U Njujorku su i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Očekuje se da će tokom zasedanja Generalne skupštine još nekoliko zemalja priznati palestinsku državu.
Uoči generalne debate, Generalna skupština UN je prošle nedelje većinom glasova dopustila palestinskim predstavnicima virtuelno učešće na 80. sednici, pošto im je država domaćin, Sjedinjene Američke Države, odbila dati ulazne vize.
