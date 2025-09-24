Slušaj vest

Uoči izbora u Moldaviji i vreme u glavnom gradu Kišinjevu je nepredvidljivo – jesen se smenjuje s poslednjim letnjim danima, dugi pljuskovi, pa onda opet sunčano i sparno.

A i politička situacija jednako je promenljiva. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju tesnu trku između proevropske partije „Akcija i solidarnost“ (PAS) predsednice Maje Sandu i proruskih partija.

1/6 Vidi galeriju Moldavska predsednica Maja Sandu Foto: Shutterstock, EPA Durmitru Doru, AP Milhail Metzel, EPA Dumitru Doru, EPA/Dumitru Doru

U centru Kišinjeva aktivisti stranke PAS bore se za svaki glas. Zaustavljaju prolaznike, razgovaraju s njima, dele im letke s predizbornim obećanjima.

Među njima je i Kristijan, koji na bulevaru Štefan cel Mare deli žute letke vladajuće partije. „Nadam se da će naša zemlja izabrati put ka Evropskoj uniji – kao demokratska država koja poštuje ljudska prava. Ljudi moraju da preuzmu odgovornost za svoj glas, jer on odlučuje o našoj budućnosti i o budućnosti sledećih generacija“, kaže on. Za tridesetpetogodišnjaka nema dileme: budućnost Moldavije mora da bude u EU. „Članstvo bi donelo rast plata, veću nezavisnost i razvoj projekata, recimo digitalizacije.“

Nedaleko od njega, pedesetogodišnji Vitalije pokušava da pridobije građane za „Našu partiju“ (PN) – stranku kontroverznog biznismena Renata Usatija. Dok mu vetar raznosi letke, on kaže: „Naša zemlja je u poslednje četiri godine osiromašila. Ovaj takozvani evropski san velika je laž. EU neće primiti Moldaviju, ni za dve, ni za tri, ni za deset godina. Ne smemo da nasedamo na evropske laži i prazna obećanja.“

Kampanja na televiziji i TikToku

Kristijan, Vitalije i njihovi saradnici svakodnevno razgovaraju sa stotinama građana, dok se na televizijama neprestano emituju spotovi stranaka, a političari pokušavaju da dopru do mlađih birača putem TikToka. U završnici kampanje reči postaju sve krupnije – predsednica Sandu poručuje da su ovo „najvažniji izbori u istoriji zemlje“.

Za mnoge Moldavce izbor je sveden na jednostavnu dilemu: Evropa ili Rusija, Zapad ili Istok.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Moldavija je podnela zahtev za članstvo u EU, a u junu iste godine dobila je i status kandidata. Vlada u Kišinjevu postavila je cilj da zemlja uđe u Uniju do 2030. godine – što izaziva nezadovoljstvo Moskve, koja je decenijama imala snažan politički i ekonomski uticaj u zemlji. Političke rasprave odavno su stigle i na zidove Kišinjeva: na jednom zidu piše „Rusi napolje iz Moldavije“, a preko toga je neko crvenom bojom dodao „Sandu – ovca“.

Kišinjev Foto: Shutterstock

Strahovi birača

Dvadesetšestogodišnja Alina, projekt-menadžerka koja je odrasla u malom mestu na jugu zemlje, a danas živi u Kišinjevu, smatra da je zemlja u teškoj situaciji bez obzira na ishod izbora. „Kako god da se završi, mi smo u problemu“, kaže ona. Brine se da bi EU mogla da se distancira ako proruske stranke preuzmu većinu u parlamentu – i da bi finansijska podrška mogla da prestane. Ove godine EU je odlučila da Moldaviji do 2027. isplati 1,9 milijardi evra u vidu kredita i grantova – pomoć koja zemlji preko potrebna.

Ali i u slučaju pobede proevropskih snaga, Alina strahuje od reakcije Rusije. „Kišinjev je mali grad, a ni Moldavija nije velika zemlja – ne bi bila potrebna ogromna vojska da se zauzme.“

Rat u Ukrajini – stalni pritisak

Granica sa Ukrajinom udaljena je svega pedesetak kilometara od Kišinjeva. Od početka ruske invazije, u Moldaviju je ušlo više od 1,3 miliona izbeglica iz Ukrajine, a oko 100.000 njih ostalo je u zemlji. To je ogroman izazov za privredu države sa 2,4 miliona stanovnika.

Rat se oseća i psihološki. Ruski dronovi više puta su padali na moldavsku teritoriju. „Rat je veoma blizu, tako se oseća“, kaže dvadesetdvogodišnja Mišel, menadžerka prodaje. „Pritisak postoji. Možda ne više tako snažan kao ranije, ali možda smo se jednostavno i navikli.“

Strah od sukoba sa Rusijom prisutan je i zbog činjenice da se već oko 1.500 ruskih vojnika nalazi u Pridnjestrovlju, otcepljenoj oblasti koja od 1990. funkcioniše kao de fakto država, sa sopstvenom vojskom, valutom i vladom. Taj region zavisi od Moskve i ranije je tražio prijem u Rusku Federaciju.

Pridnjestrovlje Foto: Shutterstock

Vlada stranke PAS redovno izražava solidarnost sa Ukrajinom, dok proruski „Patriotski izborni blok“ (BEP), koji prema anketama zauzima drugo mesto, zagovara suprotnu strategiju. „Neutralnost je naš štit. Moldavija mora da bude most između Istoka i Zapada, a ne bojno polje“, poručuje BEP na svojim lecima i ujedno širi strah od ruske invazije u slučaju približavanja EU.

Ruski uticaj i dezinformacije

Strahovi se dodatno šire društvenim mrežama. Anastasija Nani iz Centra za nezavisno novinarstvo kaže da je ruski uticaj ogroman.

„Jedna od najčešćih poruka jeste da NATO i Ukrajina žele da nas uvuku u rat i da će naši muškarci morati na front. Takođe, već sada se dovodi u pitanje legitimitet izbora“, kaže ona. Cilj Moskve, kako dodaje, jeste da oslabi poverenje građana u izbore i u institucije.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ekonomske muke: skupa hrana i stanovi

Osim rata u Ukrajini, ključna tema kampanje je i ekonomska situacija. Inflacija je veliki problem, kao i u ostatku Evrope. „Juče sam za 70 leja (oko 3,50 evra) kupila malo paradajza i hleb – to nema nikakvog smisla“, kaže Alina.

Nakon početka rata 2022. inflacija u Moldaviji dostigla je skoro 29 odsto. Sada je nešto niža, ali je u avgustu iznosila 7,3 odsto – i dalje znatno iznad proseka EU.

„Ne trošim mnogo i pazim na svaku paru“, priča Mišel. „Ne idem na odmor, retko kupujem odeću, samo ono što mi je baš potrebno – hrana, kućne potrepštine i to je to.“

Poskupljenja pogađaju sve slojeve društva, ali najteže one koji su i ranije živeli u siromaštvu – posebno penzionere. Skoro trećina stanovništva danas živi ispod granice siromaštva, naročito u selima. Ispred supermarketa u Kišinjevu neke starije žene prose. Starci na pijacama prodaju povrće i voće.

Dodatni udar predstavlja i rast cena stanova. I za kupovinu i za iznajmljivanje cene su ove godine naglo skočile. Za jednosoban stan u Kišinjevu sada se mesečno traži i do 500 evra, dok je prosečna plata tek oko 800 evra. Nikada ranije cene nekretnina nisu rasle ovako brzo.

„Imam 26 godina i volela bih da jednog dana kupim stan“, kaže Alina. „Ali kako? Cene su sada toliko naduvane da je to prosto ludilo.“

U nedelju će se pokazati kojoj partiji građani veruju da može da reši ove probleme. I da li će Moldavija izabrati put ka Evropi ili ka Rusiji.

