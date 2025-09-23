Slušaj vest

Ruske vlasti su "sistematski" podvrgle civilne pritvorenike na okupiranim ukrajinskim teritorijama mučenju, koje uključuje i s***ualno nasilje, navodi se u izveštaju Visokog komesara Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava.

Istražitelji UN su intervjuisali 216 civila puštenih na slobodu od juna 2023. godine.

Od njih, 92 odsto je dalo "dosledne i detaljne izveštaje o mučenju ili zlostavljanju tokom zatočeništva", navodi se u danas objavljenom izveštaju.

Opisali su "teška batinjanja raznim predmetima, kao što su štapovi i palice, električne šokove na različitim delovima tela, kao i lažna pogubljenja".

Mnogi su takođe prijavili da su pretrpeli pretnje smrću i nasilje nad nekom bliskom osobom.

Zaključno sa majem 2025. godine, vlasti Ukrajine su saopštile da je približno 1.800 ukrajinskih civila koje je Rusija pritvorila, ali je prema UN taj broj verovatno veći.

"Ljudi su proizvoljno hapšeni na ulicama okupiranih teritorija, optuživani po promenljivim pravnim osnovama i pritvarani danima, nedeljama, mesecima, pa čak i godinama", navodi se u saopštenju ; visokog komesara UN za ljudska prava Folkera Tirka.

"Od suštinskog je značaja da prava civilnih pritvorenika, koji su teško pogođeni ovim strašnim sukobom, budu prioritet u svim mirovnim pregovorima", rekao je on.

Izveštaj UN je takođe dokumentovao "slučajeve mučenja i zlostavljanja" nad civilima koje su pritvorile ukrajinske vlasti.

Krajem jula, Ukrajina je zvanično imala više od 2.250 pritvorenika povezanih sa sukobom, uglavnom ukrajinskih državljana optuženih za izdaju, špijunažu ili saradnju sa okupacionim ruskim vlastima.

