Neočekivani incident dogodio se noćas u Njujorku.

Francuski predsednik Emanuel Makron je, nakon što je napustio sedište Ujedinjenih nacija gde je zvanično priznao palestinsku državu u ime Pariza, naišao na blokadu na raskrsnici.

Policija je zabranila prolazak svima dok ulicom ne projuri zvanična kolona automobila američkog predsednika Donalda Trampa.

Neobičnu scenu snimio je onlajn medij Brut, koji je pratio šefa Jelisejske palate.

Makron je njujorškom policajcu pokušao da objasni da je on predsednik Francuske i da mora da prođe jer je krenuo u ambasadu, ali bez uspeha.

- Žao mi je, predsedniče, stvarno mi je žao, sve je zatvoreno - kazao je policajac.

Francuski predsednik Emanuel Makrton blokiran u Njujorku zbog prolaska kolone vozila američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Printscreen/TikTok

Nakon što nije uspeo ni iz drugog pokušaja da ga ubedi da mora da prođe, Makron je, vidljivo zbunjen situacijom, odlučio da pozove američkog kolegu mobilnim telefonom.

- Kako ste? Pogodite šta! Čekam na ulici zato što je sve zatvoreno zbog Vas - objasnio je Makron šefu Bele kuće.

Makron i Tramp Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia, udovic MARIN / AFP / Profimedia

Makron se nasmejao na Trampov odgovor, ali samo on zna šta mu je rekao američki predsednik.

Nakon toga se vidi kako Makron hoda ulicom i dalje pričajući telefonom, a potom se i fotografiše sa ljudima koji su želeli selfi sa francuskim predsednikom.

Jedan od njih je poljubio Makrona u glavu, nakon čega je šef francuske države uz osmeh prokomentarisao "taj poljubac", ali se ne razume šta je tačno rekao.

U Njujorku danas počinje 80. zasedanje Generalne skupštine UN, gde će Tramp održati govor na otvaranju i na marginama tog događaja sastati se s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

