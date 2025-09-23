Slušaj vest

Grad se, prema pisanju BBC, nalazi u stanju pripravnosti dok se supertajfun približava, a javni prevoz postepeno smanjuje usluge u naredna dva sata.

Supertajfun Ragasa Foto: FRANCIS R. MALASIG/EPA, BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA

U kineskoj provinciji Guangdong evakuisano je više od 370.000 ljudi, saopštilo je tamošnje odeljenje za vanredne situacije, a centralne vlasti Kine su naložile zatvaranje škola i pojedinih preduzeća u najmanje deset gradova.

Prizori supertajfuna Ragasa Foto: Justine Mark Pillie Fajardo/AP, John Dimain / AFP / Profimedia, RITCHIE B. TONGO/EPA

Srpkinja koja sa mužem i ćerkom živi u Guandžouu kaže za Telegraf da je situacija u tom gradu vrlo napeta i da se svi spremaju za tajfun.

"Ovde sam sa porodicom, svi se plašimo, nije svejedno imam malo dete. Na ulicama je haos. Ljudi vezuju automobile za drvo i stavljaju ih u kaveze da ih vetar i bujica ne odnesu", kaže ona.

Dodaje da je jutros krenula do prodavnice ali da su svi rafovi bili prazni.

"Svi restorani i kafići su zatvoreni. Ljudi su iz straha ispraznili supermarkete. Na ulicama viđam ljude kako užurbano idu ka kućama sa rukama punim hrane. Škole su zatvorene", kazala je ona.

Makao je najavio da će izdati sopstveni alarm nivoa 8 danas u 17 časova po lokalnom vremenu.

Kako biste Vi reagovali da vas zadesi ovakvo nevreme? Ostavite nam vaše komentare!

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustitePlanetaJEZIVI SUPERTAJFUN PRAVI HAOS, MREŽAMA SE ŠIRE ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI OLUJE: Ugroženi MILIONI ljudi, traju evakuacije, letovi otkazani, užas u Aziji (VIDEO)
Obala zapljusnuta talasima zbog tajfuna Ragasa
PlanetaVODA NOSI SVE PRED SOBOM, MAMU SA BEBICOM U RUKAMA IZVUKLI SA KROVA AUTA Izdata HITNA upozorenja, 15 ljudi izolovano u kampu NEZAPAMĆENA DRAMA U ITALIJI (VIDEO)
poplava.png
PlanetaPOČELO JE, KINA I AMERIKA SELE ZA PREGOVARAČKI STO! Hoće li dve velesile uspeti da dođu do KLJUČNOG DOGOVORA?! Evo o čemu razgovaraju Peking i Vašington
shutterstock-1041238999.jpg
PlanetaPOČINJE 80. ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE UN-a: Vučić, Tramp, Zelenski, Netanjahu i brojni drugi lideri u Njujorku – o kojim temama će govoriti?
777.png