Slušaj vest

Grad se, prema pisanju BBC, nalazi u stanju pripravnosti dok se supertajfun približava, a javni prevoz postepeno smanjuje usluge u naredna dva sata.

1/9 Vidi galeriju Supertajfun Ragasa Foto: FRANCIS R. MALASIG/EPA, BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA

U kineskoj provinciji Guangdong evakuisano je više od 370.000 ljudi, saopštilo je tamošnje odeljenje za vanredne situacije, a centralne vlasti Kine su naložile zatvaranje škola i pojedinih preduzeća u najmanje deset gradova.

1/6 Vidi galeriju Prizori supertajfuna Ragasa Foto: Justine Mark Pillie Fajardo/AP, John Dimain / AFP / Profimedia, RITCHIE B. TONGO/EPA

Srpkinja koja sa mužem i ćerkom živi u Guandžouu kaže za Telegraf da je situacija u tom gradu vrlo napeta i da se svi spremaju za tajfun.

"Ovde sam sa porodicom, svi se plašimo, nije svejedno imam malo dete. Na ulicama je haos. Ljudi vezuju automobile za drvo i stavljaju ih u kaveze da ih vetar i bujica ne odnesu", kaže ona.

Dodaje da je jutros krenula do prodavnice ali da su svi rafovi bili prazni.

"Svi restorani i kafići su zatvoreni. Ljudi su iz straha ispraznili supermarkete. Na ulicama viđam ljude kako užurbano idu ka kućama sa rukama punim hrane. Škole su zatvorene", kazala je ona.

Makao je najavio da će izdati sopstveni alarm nivoa 8 danas u 17 časova po lokalnom vremenu.

Kako biste Vi reagovali da vas zadesi ovakvo nevreme? Ostavite nam vaše komentare!