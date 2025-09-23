Slušaj vest

Geopolitičke tenzije se ne stišavaju, od rata u Ukrajini i pitanja dronova koji remete avio-saobraćaj u NATO zemljama, do sukoba u Gazi i priznanja Palestine na međunarodnom nivou, o čemu je bilo reči i u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Gosti su bili prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, analitičar za međunarodne odnose Mihailo Savić i geopolitički analitičar Miloš Laban.

Miletić: Neće biti većeg globalnog sukoba

Govoreći o američkom predsedniku Donaldu Trampu, Miletić je rekao:

- Tramp je neprestano ugrožen, njegov javni nastup je iritirajući za mnoge. Uspešan je biznismen koji je naučio da donosi teške odluke. On je svestan da je meta, ali i njegovi saradnici, svi oni koji učestvuju u tom ideološkom narativu.

Miletić je naglasio da, iako tenzije rastu, ne očekuje globalni sukob:

- Mislim da smo daleko od rata, ali blizu izglasavanja budžeta. Ubeđen sam da na proleće idu novi vetrovi, do kraja godine će sve teći tenzično i medijski će delovati da smo na korak od globalnog sukoba. Njega neće biti, ali ogromna sredstva će se odvojiti za naoružavanje i preliti na SAD.

Savić: Tramp je šarlatan, on to koristi

Mihailo Savić imao je drugačiji stav o Trampu:

- Ne smatram da je Tramp uspešan biznismen, on je više puta bankrotirao. Sada jeste veoma bogat čovek, ali koristi moć Bele kuće za to bogaćenje. On je vrsta šarlatana, mora to da koristi. Trenutno ima eskalaciju tenzija u državi, ne može da traži mir, ali može da se okrene minimalističkim strastima nezadovoljnog naroda, da koristi bes i ljutnju naroda kako bi sebe izbacio na još višu poziciju.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Savić je ocenio:

- Mislim da niko više nema uticaj na front u Ukrajini. Ne može da dođe do konkretnih razgovora. U samom je diplomatskom postavljanju i jedne i druge strane. I jedni i drugi smatraju ovaj rat kao egzistencijalni za njih, mislim na ljude koji vladaju u Moskvi i ljude koji vladaju u Briselu. Oni osećaju da, bide li Rusija uspela da pobedi NATO pakt, sva moć Evrope biće zaključana i pašće u vodu.

Laban: Tramp je odabran da napravi reformu

Miloš Laban je istakao da je Tramp biran jer je bio najbolji kandidat:

- Tramp je dva puta izabran prosto jer je najbolji od svih kandidata. I drugi su imali šanse da budu izabrani, pa ni iz daleka nisu imali takav uspeh kao što je Tramp postigao. O Trampu se ne može govoriti na pežurativan način. Medijski je prisutan, odabran da napravi reformu SAD. On je i vojno lice u civilnoj službi, postavljen je na čelo države da ne bi američka vojska došla u iskušenje da vojnim pučem skloni štetočine koje su dugo bile pre njega.

Govoreći o Gazi i pitanju Palestine, Laban je bio jasan:

- Smatram da su događaji u Gazi sramota za čovečanstvo. 75 godina se čekalo da se prizna država Palestina koja je formiana kada i Izrael. Posle toliko vremena svi priznaju kada više ne mogu da opravdaju to što se dešava u Gazi na bilo koji način i da se tome ne suprotstave.

