Ministarka unutrašnjih poslova Albanije Albana Kočiu je potvrdila da je smenila svog zamenika zbog nepoštovanja zabrane pušenja u jednom restoranu u SAD.

Na Fejsbuku je napisala da je smenila Andija Mahilu na osnovu prijave državljanina Albanije koji živi u Njujorku gde je Mahila koji je bio u poseti, u restoranu popušio cigaretu "što je izazvalo uznemirenje među prisutnima".

1104-epa-george-vitsaras.jpg
Albanski premijer Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS

Kočiu je prva žena na čelu policije u istoriji Albanije, a u prethodnoj vladi je bila ministarka zdravstva.

(Kurir.rs/Beta)

