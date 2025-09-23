SMENJEN ALBANSKI ZVANIČNIK ZBOG PUŠENJA U RESTORANU U SAD: Ministarka policije razrešila dužnosti svog zamenika nakon što ga je prijavio sunarodnik u Njujorku
Ministarka unutrašnjih poslova Albanije Albana Kočiu je potvrdila da je smenila svog zamenika zbog nepoštovanja zabrane pušenja u jednom restoranu u SAD.
Na Fejsbuku je napisala da je smenila Andija Mahilu na osnovu prijave državljanina Albanije koji živi u Njujorku gde je Mahila koji je bio u poseti, u restoranu popušio cigaretu "što je izazvalo uznemirenje među prisutnima".
Kočiu je prva žena na čelu policije u istoriji Albanije, a u prethodnoj vladi je bila ministarka zdravstva.
(Kurir.rs/Beta)