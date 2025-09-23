Slušaj vest

Rusija ne bi trebgalo da ima sumnju - NATO i saveznici će upotrebiti, u skladu sa međunarodnim pravom, sva neophodna vojna i druga sredstva za odbranu i odvraćanje svih pretnji iz svih pravaca", saopštila je Alijansa.

NATO je sa svoje 32 članice naglasio svoju predanost članu 5 svog osnivačkog ugovora prema kojem se napad na bilo kojeg saveznika mora smatrati napadom na sve njih.

Alijansa nije pomenula bilo kakve detalje o merama koje bi mogla da preduzme.

Saopštenje NATO usledilo je nakon što je Estonija zatražila formalne konsultacije na osnovu člana 4 osnivačkog ugovora koji predviđa sastanak kad god neka od članica smatra da je njen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost ugrožena.

Poljski premijer Donald Tusk saopštio je u ponedeljak da će njegova zemlja "bez bilo kakve disusije" obiriti bilo kakav leteći objekat koji naruši njenu teritoriju.

Incident sa ruskim dronovima na poljskoj teritoriji 10. septembra bio je prvi direktan susret NATO i Rusije od kada je počeo rat u Ukrajini.

Estonija je potom saopštila da su tri ruska borbena aviona ušla 19. septembra u njen vazdušni prostor i zadržala se 12 minuta, što je Rusija negirala.

