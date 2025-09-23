UZBUNA U NJUJORKU PRED POČETAK GENERALNE SKUPŠTINE UN! Tajna služba se HITNO oglasila, pojavila se PRETNJA uoči Trampovog govora
Tajna služba SADje u utorak saopštila da je otkrila i demontirala tajnu, visokotehnološku operaciju u oblasti Njujorka, koja je imala mogućnost da poremeti mobilne mreže.
Otkriće je došlo dok su se međunarodni lideri pripremali da prisustvuju godišnjoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u blizini, objavio je "Njujork tajms".
Vlasti su otkrile da je skriveni komunikacioni sistem uključivao preko 100.000 SIM kartica i 300 servera.
Dizajniran je da omogući anonimno, šifrovano slanje poruka i imao je potencijal da ometa službe za hitnu komunikaciju.
- Potencijal za poremećaj telekomunikacija naše zemlje koji predstavlja ova mreža uređaja ne može se preceniti. Zaštitna misija američke Tajne službe je u potpunosti prevencija i ova istraga jasno stavlja do znanja potencijalnim zlonamernim akterima da će neposredne pretnje našim štićenicima biti odmah istražene, pronađene i demontirane - rekao je direktor američke Tajne službe Šon Kuran.
Prema rečima jednog zvaničnika, mreža je mogla da šalje do 30 miliona tekstualnih poruka u minuti bez otkrivanja identiteta pošiljaoca – operacija neviđenih razmera.
Iako istražitelji nisu pronašli nikakve direktne dokaze koji povezuju sistem sa pretnjom protiv događaja UN, predstavnici Tajne službe, koji su govorili anonimno zbog tekuće prirode slučaja, potvrdili su da mreža više nije aktivna.
Podsetimo, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, danas počinje 80. po redu Generalna skupština, na kojoj će se okupiti lideri iz celog sveta. Generalna debata počinje u 9 sati ujutru po lokalnom vremenu, odnosno u 15 časova po srednjeevropskom vremenu.
Predsedavajuća ovogodišnje Generalne skupštine je Analena Berbok, a Generalnoj skupštini prisustvovaće 150 šefova država i vlada iz celog sveta.
Među učesnicima su predsednik Sjedinjenih Američkih država Donald Tramp, koji će danas govoriti na Generalnoj skupštini, zatim premijer Španije Pedro Sančez, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Grčke Kirjakos Micotakis.
(Kurir.rs/Blic.rs/Preneo: V.M.)