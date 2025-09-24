Slušaj vest

Najmanje 1.000 osuđenika pogubljeno je u Iranu ove godine, saopštila je danas nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima u Iranu (IHR) i koja osuđuje „kampanju masakra“ u iranskim zatvorima.

Ove godine je registrovan najveći broj pogubljenja u Iranu od 2008. godine, kada je ta nevladina organizacija sa sedištem u Norveškoj počela da prati izvršenja smrtne kazne.

Tri meseca pre kraja godine premašen je broj od 975 pogubljenja zabeleženih 2024. godine.

Samo prošle nedelje izvršene su najmanje 64 smrtne kazne.

Iran je na drugom mestu u svetu po broju pogubljenja, posle Kine, podaci su organizacija za zaštitu ljudskih prava, uključujući Amnesti internešenel.

(Kurir.rs/Beta)

