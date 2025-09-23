Slušaj vest

Poljskaće od ponoći u sredu ponovo otvoriti granične prelaze sa Belorusijomkoje je zatvorila zbog rusko-beloruskih vojnih manevara "Zapad 2025" održanih u Belorusiji od 12. do 16. septembra, saopštio je danas poljski premijer Donald Tusk.

- Zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova koji će danas objaviti uredbu odlučili smo da se u noći na četvrtak ponovo otvore granični prelazi za drumski i železnički saobraćaj koji su bili zatvoreni zbog vojnih manevara "Zapad 2025" i porasta pretnji i političke nestabilnosti na našoj granici - rekao je danas novinarima premijer Tusk.

Poljska vojska Foto: Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Youtube

Poljski premijer upozorio je da je Poljska spremna ako zatreba da bez oklevanja ponovo granicu zatvori.

- Naravno to i dalje ostaje u našim rukama. Ako se pojačaju tenzije ili agresivno ponašanje naših suseda nećemo oklevati i ponovo ćemo zatvoriti prelaze. Sada se čini da tih neposrednih razloga više nema - rekao je Tusk.

Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Poljski premijer rekao je da vlada granične prelaze otvara i zbog interesa poljskih prevoznika i teretnog železničkog saobraćaja.

Komentatori su ranije upozoravali da je zatvaranje posebno dva železnička prelaza na granici Poljske i Belorusije bilo veliki udarac za Kinujer tuda ide nezanemarljivi izvoz kineskih roba u Evropsku uniju.

(Kurir.rs/Beta)

