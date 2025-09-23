Slušaj vest

List navodi da bi te optužbe mogle biti razlog zašto preduzetnik, koji je privremeno bio savetnik druge Trampove administracije, retko pominje svog oca, a i u retkim trenucima kada jeste nije imao lepih reči.

Navodno su članovi porodice Ilona Maska tražili pomoć od njega, zbog čega je ponekad morao da interveniše.

Erol Mask je u potpunosti odbacio navode koje je objavio Njujork tajms, rekavši da su to „besmislice“ i „laži“.

Pozivajući se na lična pisma, mejlove i intervjue sa članovima porodice, list piše da Erol Mask, koji ima najmanje devetoro dece i pastoraka i bio je u braku sa tri žene „i dalje ima snažan uticaj nad većim delom porodice“.

Ilon Mask nije odgovorio na zahteve za komentar koje je poslala redakcija.

Prema sudskim dokumentima, ličnoj prepisci, izveštajima socijalnih radnika i intervjuima sa članovima porodice, Njujork tajms navodi da se najranija optužba protiv Erola Maska pojavila 1993. godine, kada je njegova četvorogodišnja pastorka rekla rođacima da ju je on nedolično dodirivao u porodičnoj kući.

Deceniju kasnije, pastorka je izjavila da ga je zatekla kako njuška njen veš, navodi list, dodajući da su ga neki članovi porodice optužili i za zlostavljanje dve kćerke i jednog pastorka.

Prema navodima, pokrenute su tri odvojene istrage, na osnovu policijskih i sudskih dokumenata, kao i iskaza porodice. Dve istrage su okončane bez postupanja, dok nije jasno šta se dogodilo sa trećom.

„Nije bilo dokaza jer su to besmislice“, naveo je Erol Mask u izjavi za Njujork tajms, tvrdeći da su „izveštaji lažni“. Optužio je članove porodice da „teraju decu da iznose laži“ i da pokušavaju da iznude novac od Ilona, njegovog najstarijeg sina.

Ilon Mask je retko govorio o svom ocu, ali je opisao njihov odnos kao težak. Za Roling stoun 2017. godine rekao je da je njegov otac učinio „gotovo svako zlo koje možete da zamislite“.

Mask je ispričao da je sa 10 godina otišao da živi sa ocem, dok su njegova mlađa braća i sestre, Kimbal i Toska, ostali sa majkom.

„Bilo mi ga je žao, jer je moja majka dobila starateljstvo nad svo troje dece. On je delovao vrlo tužno i usamljeno. Pa sam pomislio: ’Mogu da mu pravim društvo’. Nisam u to vreme zaista shvatao kakav je on čovek… To nije bila dobra ideja“, rekao je Ilon.

Bez ulaženja u detalje, dodao je: „Moj otac će imati pažljivo smišljen plan zla. On će planirati zlo.“