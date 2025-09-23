Tragedija koja je mogla da se izbegne

Tragedija koja je mogla da se izbegne

Slušaj vest

Nova inicijativa Nacionalne zdravstvenog sistema (NHS) Velike Britanije, nazvana "Džesino pravilo", nosi ime po Džesiki Brejdi, koja je tokom leta 2020. godine više od 20 puta kontaktirala svog lekara jer se osećala loše, ali je svaki put rečeno da je "previše mlada za rak" i da su simptomi povezani sa dugotrajnom koronom. Preminula je te iste godine, u 27. godini, od uznapredovalog raka četvrtog stadijuma.

Ministar zdravlja, Ves Striting, izjavio je da je njena smrt "bila nepotrebna tragedija koja je mogla da se spreči" i da će ovo pravilo poboljšati bezbednost pacijenata, pomažući lekarima da "prepoznaju potencijalno smrtonosne bolesti".

"Njeno telo je izdavalo"

Džesika Brejdi bila je talentovani inženjer u "Erbasu", gde je radila na projektovanju satelita. Njena majka, Andrea, ispričala je za program "Today" da je Džes bila vrlo zdrava mlada žena kada je pandemija počela 2020. godine.

Ipak, u julu te godine nije se osećala dobro i u narednih pet meseci više puta je kontaktirala svoju lekarsku ordinaciju. Simptomi su s vremenom postali "sve iscrpljujući", kaže Andrea.

- Nenamerno je izgubila dosta kilograma, imala je noćna znojenja, hroničan umor, uporan kašalj i uvećane limfne čvorove. Ipak, zbog njenog uzrasta, očigledno se smatralo da nije ništa ozbiljno - rekla je.

U kontaktu je bila sa šest različitih lekara i tri puta je obavila pregled uživo sa porodičnim lekarom, ali nije dobila uput ka specijalisti.

- Njeno telo je izdavalo. Bilo joj je teško da se sama izbori za sebe. Govorila je: 'Koja je svrha? Ionako se ništa neće desiti' - kaže Andrea.

Dijagnoza stigla prekasno

Kada je porodica odlučila da zakaže privatni pregled i kada je upućena specijalisti, već je bilo kasno. Džesika je u novembru dobila terminalnu dijagnozu adenokarcinoma, raka žlezda koje oblažu organe i preminula tri nedelje kasnije, samo nekoliko dana pre Božića 2020. godine.

Porodica se nada da će "Džesino pravilo" podići svest o važnosti brzog reagovanja lekara kod pacijenata čije se stanje postepeno pogoršava.

- Želela je da napravi razliku. Džes je znala da je njena zakasnela dijagnoza presudila tome što nije imala opcije lečenja, već samo palijativnu negu. Bila je čvrsto rešena da se to ne desi drugima - kaže Andrea.

Pravilo "Tri puta, pa razmisli ponovo"

"Džesino pravilo" nije zakon, već snažan podsetnik lekarima da primene pristup "tri puta i razmisli ponovo". To znači da posle tri posete pacijenta sa istim simptomima treba preduzeti dodatne korake kako bi se sprečile smrti.

To može da podrazumeva zakazivanje pregleda uživo sa pacijentom koji je do tada bio konsultovan samo telefonom, naručivanje dodatnih analiza ili traženje drugog mišljenja od kolege. Lekari bi takođe trebalo da razmotre slanje pacijenta specijalisti.

Istraživanja pokazuju da mlađi pacijenti i ljudi iz etničkih manjina često doživljavaju kašnjenja u dijagnozi ozbiljnih bolesti, jer njihovi simptomi ne liče na simptome starijih pacijenata.