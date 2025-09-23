Slušaj vest

Tokom poslednja 24 sata izraelski tenkovi ušli su u više kvartova grada Gaze. Novinari CNN-a izveštavaju o teškom granatiranju, eksplozijama i pucnjavi.

Tenkovi u zapadnom delu i južno od Islamskog univerziteta

Fotografije pokazuju tenkove na zapadu najvećeg grada u Gazi, u oblasti poznatoj kao Kamp na plaži. Snimci od ponedeljka prikazuju tenkove južno od Islamskog univerziteta, što ukazuje da su izraelske snage od početka kopnene ofanzive u nedelju prodrle duboko u grad.

Masovno raseljavanje stanovništva

Izraelska vojska naredila je početkom meseca stanovnicima Gaze i raseljenima da napuste grad.

Procene govore da je tada u gradu živelo oko milion ljudi. Vojska je u utorak za CNN izjavila da je 640.000 ljudi napustilo grad, ali taj podatak nije moguće nezavisno proveriti.

Rušenje zgrada i optužbe na račun Hamasa Kako zauzimaju sve veći deo grada, izraelske jedinice daljinski detoniraju oklopna vozila puna eksploziva kako bi srušile zgrade. IDF je naveo da Hamas te zgrade pretvara u borbene zone - za zasede, komandne centre, skladišta oružja, tunele i osmatračnice. Pogibija izraelskog oficira

Vojska je potvrdila da je u ponedeljak u borbama poginuo major Šahar Netanel Bozaglo (27). Prema prvim nalazima, ubijen je kada je Hamasov borac ispalio RPG na tenk njegove jedinice.

Dronovi i helikopteri nad gradom

Stanovnici i novinari svedočili su o snažnom prisustvu dronova i izraelskih borbenih helikoptera iznad grada.

- Svaka eksplozija poslednjih dana deluje kao zemljotres, bukvalno podrhtava zemlja pod nama - napisao je portparol opštine Gaze Asem Alnabih na mreži "Iks".

Kritike u Izraelu i inostranstvu

Ofanziva u jednom od najnaseljenijih područja Gaze, u kojoj učestvuju tri oklopne divizije, izazvala je osude širom sveta.

Porodice izraelskih talaca tvrde da operacija dodatno ugrožava njihove živote. Procene govore da je još oko 20 talaca živo. Vlade više evropskih zemalja, kao i Kanada i Australija, osudile su ofanzivu zbog pogoršanja humanitarne krize.

Stanovnici zarobljeni u Gazi

Uprkos masovnom egzodusu, stotine hiljada ljudi i dalje je u gradu, nesposobno ili nevoljno da ode.

Abu Visam, koji je izgubio kuću i sina, a spava na ulici, rekao je: "Da imam novca da odem i iznajmim mesto, otišao bih, ali na jugu sada bande naplaćuju ljudima da spavaju na ulicama."

Kolaps zdravstvenog sistema

Preostale zdravstvene ustanove ne mogu da odgovore na "astronomske potrebe", saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. U ponedeljak su Al-Rantisi dečja bolnica i Specijalizovana očna bolnica zatvorene i evakuisale su pacijente.

Lekari bez sredstava

Britansko-australijska doktorka Saja Aziz iz bolnice Al-Šifa izjavila je da nema čime da leči ranjene. Držeći uplakanu bebu u rukama rekla je za CNN: "Pogledajte zavoje, nemamo čak ni čime da ih očistimo. Kako ova beba preživljava?" Dodala je da i na jugu "nema ničega".

Oštećenje i uništavanje bolnica

Nevladina organizacija MAP saopštila je da je bolnica Al-Kuds oštećena u bombardovanju naselja Tal al-Hava. Snimci prikazuju potpuno prazne ulice oko bolnice. Uništen je i zdravstveni centar koji je vodilo Palestinsko društvo za medicinsku pomoć.

Političke posledice

Izrael je 7. oktobar postavio kao rok za evakuaciju Gaze i uspostavljanje potpune kontrole nad gradom, ali stanovnici kažu da će uspostavljanje kontrole u uskim ulicama biti teško.

Izraelska akcija podstakla je više vlada da priznaju palestinsku državu među njima Francuska, Velika Britanija, Australija, Kanada i Portugal.

Izrael kritikuje, Makron se brani