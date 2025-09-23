PTIČJI GRIP HARA EVROPOM! Stvara ogromne probleme, u pitanju je stotina miliona evra!
Poljska je prijavila pojavu visoko patogenog ptičjeg gripa H5N1 na dve farme živine, saopštila je juče Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).
Virus je otkriven na farmi gusaka i farmi ćuraka u gradu Suš i ubio je oko 4.000 ptica, objavila je WOAH, pozivajući se na izveštaj poljskih vlasti.
U maju je Varšava suzbila virus H5N1, prema podacima WOAH.
Virus je od tada ponovo počeo da se širi Evropom, a od kraja avgusta slučajevi ptičjeg gripa prijavljeni su u Norveškoj, Nemačkoj, Portugalu i Bugarskoj. Sredinom jula, bolest se pojavila i na farmi ćuraka u Španiji.
Ptičji grip se obično širi među živinom u Evropi početkom jeseni.
Varšava je prošle nedelje saopštila da se nada da će nastaviti isporuke Kini u roku od mesec dana nakon potpisivanja sporazuma sa Pekingom. Izvoz je obustavljen zbog širenja ptičjeg gripa 2023. godine.
Vrednost poljskog izvoza živine u Kinu procenjuje se na 470,69 miliona evra.
