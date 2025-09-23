Slušaj vest

Poljska je prijavila pojavu visoko patogenog ptičjeg gripa H5N1 na dve farme živine, saopštila je juče Svetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).

Virus je otkriven na farmi gusaka i farmi ćuraka u gradu Suš i ubio je oko 4.000 ptica, objavila je WOAH, pozivajući se na izveštaj poljskih vlasti.

U maju je Varšava suzbila virus H5N1, prema podacima WOAH.

Virus je od tada ponovo počeo da se širi Evropom, a od kraja avgusta slučajevi ptičjeg gripa prijavljeni su u Norveškoj, Nemačkoj, Portugalu i Bugarskoj. Sredinom jula, bolest se pojavila i na farmi ćuraka u Španiji.

Ptičji grip se obično širi među živinom u Evropi početkom jeseni.

Varšava je prošle nedelje saopštila da se nada da će nastaviti isporuke Kini u roku od mesec dana nakon potpisivanja sporazuma sa Pekingom. Izvoz je obustavljen zbog širenja ptičjeg gripa 2023. godine.

Vrednost poljskog izvoza živine u Kinu procenjuje se na 470,69 miliona evra.

(Kurir.rs/Reuters)

