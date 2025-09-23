Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp započeo je svoje obraćanje Ujedinjenim nacijama u Njujorku hvaleći se dostignućima iz svog prvog mandata, uključujući ekonomiju i suzbijanje ilegalnih prelazaka granice.

„Danas, samo osam meseci od početka moje administracije, mi smo najuspešnija zemlja na svetu, i nijedna druga zemlja nam nije ni blizu“, rekao je Tramp na početku svog govora.

„Amerika je blagoslovena najjačom ekonomijom, najčvršćim granicama, najjačom vojskom, najjačim prijateljstvima i najjačim duhom od svih nacija na licu zemlje“, nastavio je. „Ovo je zaista zlatno doba Amerike.“

Slične hvale tokom njegovog govora u UN 2018. godine izazvale su smeh među delegatima, ali Tramp je ovoga puta za sada naišao samo na tiho praćenje svoje publike.

Tramp je ponovio svoju tvrdnju da je "okončao sedam ratova" otkako se vratio na dužnost.

- Okončao sam mnoge ratove. Nikada nijedan predsednik niti premijer nije prekinuo toliko ratova, koliko sam ja uspeo. Ovo uključuje Kambodžu i Tajland, Kongo i Ruandu, Pakistan i Indiju, Izrael i Iran, Egipat i Etiopiju, Jermeniju i Azerbejdžan... Bio sam previše zauzet da spasim milione života - rekao je Tramp.

On je kritikovao Ujedinjene nacije zbog toga što mu ne pomažu ni u jednom od njegovih spoljnopolitičkih poslova.

- Ujedinjene nacije imao ograničen potencijal. Oduvek sam to govorio. Jedino što oni rade jeste da napišu pismo, ali nikada ne ispune ono što su obećali tu. Sve su to prazne reči, a prazne reči ne završavaju ratove, već akcija - naglasio je Tramp.

Govoreći o situaciji u Pojazu Gaze, on je naglasio da je neophodno da militantna grupa Hamas odmah pusti sve izraelske taoce.

- Ne dva ili četiri, već sve taoce, svih 20. Hamas je više puta odbio razumne ponude za sklapanje mira. Sada kao da podstiče nastavak sukoba. Moramo da zaustavimo rat u Gazi, moramo da pregovaramo o miru - naglasio je.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini. Prema njegovim rečima, mislio je da će biti "lako okončati taj rat". Tramp je rekao da je, u slučaju da Rusije ne pristane na sporazum o okončanju rata, Amerika spreman da uvede veoma snažne sankcije.