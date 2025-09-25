Slušaj vest

Kineski regulator interneta je danas saopštio da će kazniti dve društvene platforme, od kojih jedna pripada gigantu Bajtdensu(ByteDance). U ponedeljak je najavljena kampanja borbe protiv zloupotreba koje se pripisuju društvenim medijima.

Vlast im je naredila da sprovode strogu kontrolu sadržaja koje objavljuju korisnici i da uklanjanju ono što smatraju subverzivnim, vulgarnim, pornografskim ili uopšte štetnim.

U vlasništvu Bajtdensa, matične kompanije TikToka, agregator sadržaja Đinri Tutiao širio je "štetan sadržaj", saopštila je Uprava za sajber prostor najavljjući kaznu, ali ne iznoseći prirodu tog sadržaja.

Internet pretraživač UCWeb, u vlasništvu kineskog giganta Alibabe, takođe će biti kažnjen zbog "masovnog širenja ključnih reči vezanih za izuzetno osetljiva pitanja" , saopštila je Uprava.

Dve kompanije će biti pozvane na saslušanje, dobiće naloge za ispravljanje prekršaja u određenom roku, upozorenja, a sankcije za odgovorne su stroge, kazao je taj regulator.

Dvomesečna kampanja protiv nepoželjnog sadržaja društvenih medija, najavljena u ponedeljak, baviće se suzbijanjem "zlonamernog podsticanja sukoba" i prenošenja "negativnog pogleda na život".

Širenje glasina o stanju privrede Kine, finansijama, socijalnoj zaštiti i javnim politikama, kao i "zlonamerno tumačenje društvenih činjenica" i "preuveličavanje" su među problemima koje je naveo regulator.

Tri platforme su već sankcionisane ovog meseca zbog propusta u moderiranju sadržaja: Weibo, često poređen s platformom X (ranije Tviter), video aplikaciju Kuaišou i Sjaohongšu (poznata i kao RedNote), društvena mreža popularna među mladima, uporediva s Instagramom.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaJEZIVA ISPOVEST SRPKINJE IZ PAKLA TAJFUNA! Ove reči lede krv u žilama, ŠTA SE DEŠAVA U KINI?! "Vezuju automobile za drvo, svi se plašimo, NA ULICAMA JE HAOS"
Tajfun Ragasa pogodio jugoistočnu Aziju
PlanetaPOLJSKA OTVARA GRANICU SA BELORUSIJOM! Zadat snažan udarac Kini, premijer Tusk poslao upozorenje!
Poljska vojska
PlanetaOVAJ POTEZ AMERIČKE VOJSKE KINA NIJE OČEKIVALA! Peking ozbiljno uznemiren zbog testiranja raketnog sistema "Tajfon" u Japanu - "Odmah da ga povuku" (FOTO,VIDEO)
si.jpg
PlanetaKineski premijer doputovao u Njujork na opštu raspravu 80. zasedanja Generalne skupštine UN-a
0923 foto.png