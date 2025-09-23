Slušaj vest

Izrael će na neodređeno vreme zatvoriti jedini granični prelaz između Zapadne obale i Jordana, nekoliko dana pošto je otvoren posle pucnjave u kojoj su poginula dva izraelska vojnika.

Portparol izraelskih vlasti koje nadgledaju prelaz Alenbi rekao je da će prelaz biti zatvoren od srede ujutru „po uputstvima političkog rukovodstva“. Razlozi za zatvaranje prelaza nisu otkriveni.

Palestinske i jordanske vlasti su u utorak saopštile da će Izrael zatvoriti granični prelaz u sredu. Za mnoge Palestince na Zapadnoj obali, prelaz je glavni izlaz u inostranstvo i koristi se za prevoz robe između Zapadne obale i Jordana.

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nije odgovorila na zahtev za komentar.

Prelaz je ponovo otvoren u ponedeljak, četiri dana nakon što je jordanski vozač kamiona ubio dva izraelska vojnika. Zbog toga su ga vlasti zatvorile.

Netanjahu je u nedelju rekao da će „odgovoriti“ zemljama koje priznaju Palestinu kada se vrati iz posete Sjedinjenim Državama.

Francuska, Kanada, Velika Britanija i Australija su među zemljama koje su priznale Palestinu ili će to učiniti ove nedelje kako bi dale zamah rešenju o dve države. Neki desničari u izraelskoj vladi smatraju da bi Izrael trebalo da anektira Zapadnu obalu kao odgovor na priznavanje Palestine.

Kurir.rs/Agencije

