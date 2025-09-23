Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža,
turski predsednik u Njujorku
ERDOGAN UDARIO NA IZRAEL U UN: Namerno su ubili 250 novinara, Hamas nije teroristička organizacija
Slušaj vest
Izraelska vojska je namerno ubila 250 novinara koji su radili u Pojasu Gaze, rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u Generalnoj skupštini UN..
- Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi - napomenuo je Erdogan.
Erdogan je rekao da ne smatra palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom.
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši