Izraelska vojska je namerno ubila 250 novinara koji su radili u Pojasu Gaze, rekao je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u Generalnoj skupštini UN..

- Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi - napomenuo je Erdogan.

Erdogan je rekao da ne smatra palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom.

