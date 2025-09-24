Slušaj vest

Španska vlada danas je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje "genocida u Gazi", kako je ranije rekao premijer Pedro Sančez.

- Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare.

Uredba takođe blokira zahteve za tranzit avionskog goriva sa potencijalnom vojnom primenom i zabranjuje uvoz proizvoda "iz ilegalnih naselja u Gazi i sa Zapadne obale", kao i njihovo oglašavanje, dodao je Kuerpo.

Si Đinping i Pedro Sančez Foto: AP Andres Martinez Casares

- Tekst predstavlja veliki korak napred i pionir je na međunarodnom nivou u smislu totalnog embarga na oružje protiv Izraela - rekao je španski ministar posle sastanka vlade.

Prema navodima vlade, ta uredba "konsoliduje u zakonu" zabranu prodaje ili kupovine vojne opreme iz Izraela, koju sprovodi od početka izraelske ofanzive u Gazi.

Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Uredba će stupiti na snagu odmah, ali je i dalje potrebno naknadno odobrenje parlamenta, gde levičarska vlada nema većinu i bori se za usvajanje zakona.

Sančez je početkom septembra najavio embargo kao deo paketa od devet mera usmerenih na "okončanje genocida u Gazi".

On je jedan od najkritičnijih glasova u Evropiu vezi sa ofanzivom izraelske vlade u Gazi, pokrenutom kao odgovor na napade koje je 7. oktobra 2023. godine izveo pokret Hamas.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

evropa.jpg
profimedia-1034582329.jpg
eksplozija-u-volgogradu.jpg
Screenshot 2025-09-04 195653.png