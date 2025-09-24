EVROPSKA DRŽAVA ODOBRILA EMBARGO NA ORUŽJE IZRAELU! Uvodi se POTPUNA zabrana prodaje ili kupovine izraelske vojne opreme! Uredba stupa na snagu ODMAH!
Španska vlada danas je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao deo paketa mera usmerenih na okončanje "genocida u Gazi", kako je ranije rekao premijer Pedro Sančez.
- Uredba koju je usvojio Savet ministara zabranjuje sav izvoz odbrambene opreme, proizvoda ili tehnologija koje se koriste u ovoj oblasti u Izrael, kao i njihov uvoz u Španiju - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo na konferenciji za novinare.
Uredba takođe blokira zahteve za tranzit avionskog goriva sa potencijalnom vojnom primenom i zabranjuje uvoz proizvoda "iz ilegalnih naselja u Gazi i sa Zapadne obale", kao i njihovo oglašavanje, dodao je Kuerpo.
- Tekst predstavlja veliki korak napred i pionir je na međunarodnom nivou u smislu totalnog embarga na oružje protiv Izraela - rekao je španski ministar posle sastanka vlade.
Prema navodima vlade, ta uredba "konsoliduje u zakonu" zabranu prodaje ili kupovine vojne opreme iz Izraela, koju sprovodi od početka izraelske ofanzive u Gazi.
Uredba će stupiti na snagu odmah, ali je i dalje potrebno naknadno odobrenje parlamenta, gde levičarska vlada nema većinu i bori se za usvajanje zakona.
Sančez je početkom septembra najavio embargo kao deo paketa od devet mera usmerenih na "okončanje genocida u Gazi".
On je jedan od najkritičnijih glasova u Evropiu vezi sa ofanzivom izraelske vlade u Gazi, pokrenutom kao odgovor na napade koje je 7. oktobra 2023. godine izveo pokret Hamas.
