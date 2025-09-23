Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas u Njujorku, gde je učestvovao na otvaranju 80. zasedanja Generalne skupštine UN, da će glas Ukrajine u GS UN biti posebno snažan.

- Glas Ukrajine ovde će narednih dana zvučati posebno snažno - za povratak naše dece, garancije bezbednosti i povećan pritisak na Rusku Federaciju. Učinićemo sve da naše diplomatske pozicije, naša vojska i podrška našem narodu budu još jači - rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform.

Zelenski je kazao da je važno da svi sastanci planirani na marginama Skupštine daju rezultate

- Najvažnije je delovati zajedno, u jedinstvu sa svim partnerima. Zahvalan sam svima koji su već uz Ukrajinu i spremni su da rade dalje za mir - kazao je Zelenski.

U Njujorku je danas otvorena opšta debata "Bolje zajedno: 80 i više godina za mir, razvoj i ljudska prava" na visokom nivou Generalne skupštine UN, na kojoj se očekuje da će govoriti oko 150 šefova država i vlada.

Kurir.rs/Ukfrinform

Ne propustitePlanetaPOČINJE 80. ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE UN-a: Vučić, Tramp, Zelenski, Netanjahu i brojni drugi lideri u Njujorku – o kojim temama će govoriti?
777.png
PlanetaRUSKI DRONOVI STIGLI DO NATO PRESTONICA? ZELENSKI KAŽE DA JESU! Obustavljeni letovi na aerodromima u Kopenhagenu i Oslu; policija "ne zna gde su otišli" (VIDEO)
zelenski.jpg
PlanetaUKRAJINA IMA KECA U RUKAVU! Ova zastrašujuća MORSKA NEMAN može da uništi Krimski most u sekundi i pošalje ga na dno! (FOTO/VIDEO)
profimedia0729168566.jpg
PlanetaŽESTOK NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU! Ciljali su jednu stvar, lansirano 580 dronova i 40 raketa (FOTO/VIDEO)
549902770_4014758252107854_667876693022977056_n.jpg
PlanetaZELENSKI ZAPRETIO MOSKVI: Biće novih dubokih udara kao odgovor na ono što Rusija radi
x04 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaZELENSKI: Oslobodili smo 160 kvadratnih kilometara i sedam naselja u Donjeckoj oblasti
Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
Planeta"PUTINE, LAŽU TE": Zelenski otkrio da mu saradnici rade o glavi!? "Pripremaju dve velike ofanzive"
putin.jpg