"odbrana avganistana bila je i ostaće naša dužnost"

Visoki zvaničnik talibanske vlade u utorak je odbacio zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da Kabul preda vazdušnu bazu Bagram, istakavši da je ta baza nerazdvojivi deo Avganistana.

"Bagram je deo teritorije Avganistana"

- Bagram je deo avganistanske teritorije. Ne razlikuje se ni od jednog drugog dela avganistanske zemlje. Nikada nećemo pristati da trgujemo ili predamo bilo koji deo naše zemlje - rekao je portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid za list Al Arabija.

On je dodao da su "Avganistanci izuzetno osetljivi na okupaciju i da nijedan Avganistanac nikada neće dozvoliti da njihovu zemlju preuzmu ili kontrolišu stranci, čak ni pedalj."

Bagram, koji se nalazi severno od Kabula, bio je najveća američka vojna baza u Avganistanu i središte dvodecenijskog rata protiv talibana. Američke snage napustile su je u julu 2021. godine, nekoliko nedelja pre povratka talibana na vlast.

Trampove pretnje

- Ako Avganistan ne vrati bazu Bagram onima koji su je izgradili - Sjedinjenim Američkim Državama - DESIĆE SE LOŠE STVARI!!! - napisao je na mreži Truth Social.

- Dvadeset godina pod američkom okupacijom Avganistan je doživljavao "loše stvari", ne samo jedan dan, već neprekidno, pune dve decenije. Amerikanci ne treba da zaborave da loša dela izazivaju loše reakcije. Na kraju su bili prinuđeni da povuku svoje trupe. Avganistan nije zemlja koju je moguće okupirati ili pokoriti - odgovorio mu je Mudžahid.

Razgovori sa SAD i stav o Bagramu

Portparol je potvrdio da postoje razgovori sa američkim zvaničnicima, ali da se oni odnose na razmenu zarobljenika, diplomatske odnose i ekonomska ulaganja, ne i na Bagram, koji, kako je naglasio "ne može biti deo pregovora".

Na Trampovu tvrdnju da SADpokušavaju da povrate bazu jer "talibani nešto traže od nas", Mudžahid je rekao da Avganistan jeste zainteresovan za strana ulaganja, uključujući i američka, ali da to ne znači da je Bagram na prodaju.

- Avganistan nikada neće staviti na sto bilo kakav zahtev koji uključuje odricanje od dela svoje teritorije. Takav zahtev nikada nije došao s naše strane, niti za tim ima potrebe - izjavio je Mudžahid.

Blizina Kine i strateški položaj baze

Tramp je naveo blizinu Bagrama Kini kao razlog za povratak baze, tvrdeći da je ona "sat vremena udaljena od mesta gde Kina pravi nuklearno oružje".

- Tvrdnja da je Bagram samo sat vremena udaljen od Kine je lažna. U stvarnosti, udaljen je nekoliko sati leta. Dobijene su pogrešne informacije - demantovao ga je Mudžahid.

Dodao je da Avganistan želi dobre odnose i sa Kinom i sa SAD, kao i sa Rusijom i Evropom, naglašavajući da zemlja vodi "uravnoteženu, na ekonomiji zasnovanu spoljnu politiku".

- Avganistan neće dozvoliti da njegova teritorija postane bojno polje suparničkih sila - poručio je Mudžahid.

"Odbrana zemlje ostaje naša dužnost" Mudžahid je istakao da Avganistan ostaje otvoren za saradnju sa SAD.

- Avganistan je već preduzeo potrebne korake za odnose. Sada zavisi od SAD kako će odgovoriti. Ako cene racionalnost, diplomatiju i ekonomsku saradnju, Avganistanci su spremni da izgrade dobre odnose. Ako insistiraju na Bagramu, prinudi ili okupaciji, onda Avganistan ima svoj stav. Odbrana zemlje, nacionalne časti i vrednosti našeg naroda bila je naša dužnost poslednjih 20 godina i ostaće naša dužnost i u budućnosti - zaključio je Mudžahid.

