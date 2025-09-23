Planeta
HOROR! DETE PALO SA TERASE I UMRLO: Majka čula udarac i zatekla teško povređenog sina
Sedmogodišnjak koji je nakon pada kroz prozor u subotu uveče u bečkoj četvrti Pencing bio u životnoj opasnosti,preminuo je usled zadobijenih povreda.
To je u utorak popodne na upit APA-e saopštio Opšti bolnički centar u Beču (AKH Wien).
Dete je palo iz drugog sprata stambene zgrade u unutrašnje dvorište i zadobilo tešku povredu glave i mozga.
Majka je čula udarac i zatekla svog teško povređenog sina.
Prema prvim saznanjima, u stanu su se tada nalazile i 40-godišnja žena i njeno troje maloletne dece.
Prema trenutnim policijskim informacijama, radi se o nesrećnom slučaju.
(Kurir.rs/oe24.at)
