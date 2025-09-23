Slušaj vest

Sedmogodišnjak koji je nakon pada kroz prozor u subotu uveče u bečkoj četvrti Pencing bio u životnoj opasnosti,preminuo je usled zadobijenih povreda.

To je u utorak popodne na upit APA-e saopštio Opšti bolnički centar u Beču (AKH Wien).

Dete je palo iz drugog sprata stambene zgrade u unutrašnje dvorište i zadobilo tešku povredu glave i mozga.

Majka je čula udarac i zatekla svog teško povređenog sina.

Prema prvim saznanjima, u stanu su se tada nalazile i 40-godišnja žena i njeno troje maloletne dece.

Prema trenutnim policijskim informacijama, radi se o nesrećnom slučaju.

(Kurir.rs/oe24.at)

