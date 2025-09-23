Slušaj vest

Izraelska vlada je pokazala jasnu nameru da uspostavi trajnu kontrolu nad Gazom i obezbedi jevrejsku većinu na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštila je danas komisija Ujedinjenih nacija u izveštaju.

Izveštaj UN detaljno opisuje kako su izraelske vlasti sveobuhvatno i sistematski uništile civilnu infrastrukturu u koridorima i tampon zoni Gaze, što je rezultiralo proširenjem izraelske kontrole nad 75 odsto Pojasa Gaze do jula ove godine.

„Izraelske snage su takođe namerno izmenile geografiju Gaze stvaranjem vojnih koridora, proširivanjem granične tampon zone i uspostavljanjem bezbednosnih zona“, navodi se u izveštaju Nezavisne istražne komisije UN o okupiranoj palestinskoj teritoriji.

Izrael i dalje tvrdi da ne vodi rat protiv naroda Gaze, već protiv militantne grupe Hamas, čiji su borci napali Izrael 7. oktobra 2023. godine, pokrećući rat, a izraelska misija u Ženevi odbacila je nalaze izveštaja. „Hamas ima genocidne namere prema Izraelu, izveštaj sve prikazuje naopačke. Komisija ne propušta priliku da otkrije svoj pravi karakter i politički motivisanu agendu“, rekli su.

Komisija: Kuće i infrastruktura su uništeni, a stanovništvo je raseljeno

Komisija je takođe utvrdila da je od oktobra 2023. godine izraelska politika pokazala jasnu nameru da prisilno preseli Palestince, proširi jevrejska naselja i anektira celu Zapadnu obalu. „Sve češći nasilni napadi doseljenika rezultirali su prisilnim raseljavanjem zajednica i naknadnom judaizacijom područja Zapadne obale“, navodi se u izveštaju.

Komisija takođe ističe vojne operacije u izbegličkim kampovima Dženin, Tulkarem i Nur Šams, koje su rezultirale uništavanjem domova i infrastrukture i raseljavanjem stanovnika, što Komisija smatra vojno neopravdanim i ravnopravnim kolektivnom kažnjavanju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac je ranije izjavio da je operacija značajno smanjila pretnju od palestinskih militantnih grupa. U napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra ubijeno je 1.200 ljudi, a oteta je 251. Od tada je Izrael ubio više od 65.000 ljudi u Gazi, dok globalna organizacija za borbu protiv gladi kaže da delovi enklave pate od gladi.