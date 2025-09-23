Slušaj vest

Sigurno smo se svi barem jednom okrenuli na zvuk "besne" mašine koja je prošla ulicom u svojoj punoj snazi. Ali koliko je imalo priliku da se provoza čuvenim "Ferarijem" i zaista iskusi neverovatnu brzinu kakvu ovi automobili mogu imati.

Ovo je pošlo za rukom jednom vozaču koji je zaustavljen na ulicama jednog italijanskog grada nakon prebrze vožnje u baš navedenom modelu vozila — ali umesto da mu napišu kaznu ili skrenu pažnju na poštovanje propisa — kao što je mogao očekivati, policijsku službenici su uradili nešto sasvim drugačije.



Prvo su ga pitali da li priča italijanski jezik, na šta je vozač rekao da mu je lakše na engleskom, a potom i iznenađenje i divljenje uz reči službenika: "Ovo je jedan od najboljih automobila na svetu!".

Mladić se vidno opustio kada je čuo reči, a potom je i demonstrirao pravu snagu motora uz još veće oduševljenje službenika.

- Da li je tvoj? - upitao je službenik a potom nastavio da hvali model.

Video je ubrzo pobrao simpatije korisnika društvenih mreža, a pojedini su se složili da bi isto reagovali u toj situaciji.