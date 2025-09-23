Slušaj vest

Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa počeo je danas u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

U kratkoj izjavi za novinare, Zelenski je rekao da će glavne teme sastanka na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti trenutna situacija na frontu u Ukrajini, bezbednosne garancije SAD-a i potraga za putem ka miru.

Zelenski je prethodno naglasio da se nada da će tokom razgovora sa Trampom dobiti potvrdu obećanih bezbednosnih garancija.

Prema njegovim rečima, Ukrajina i evropski partneri su već pripremili osnovu za te garancije, koje bi Evropa bila spremna da prihvati uz punu podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

On je takođe najavio da će pozvati Trampa da uvede sankcije Rusiji.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaPOČINJE 80. ZASEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE UN-a: Vučić, Tramp, Zelenski, Netanjahu i brojni drugi lideri u Njujorku – o kojim temama će govoriti?
777.png
PlanetaSASTAJU SE TRAMP I ZELENSKI! Rusiji se crno piše, u sve su uključene i Olena i Melanija! (FOTO)
tramp-i-zelenski.jpg
PlanetaZAUSTAVIĆU RAT"! TRAMP: Volim Ukrajinu, ali zemlja je u ozbiljnim nevoljama! Zelenski će morati da postigne dogovor (VIDEO)
xxx03 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
PlanetaTRAMP I ZELENSKI ĆE SE "VEROVATNO" SASTATI U NJUJORKU: Rubio kaže da se predsednik SAD još uvek nada pregovorima o mirovnom sporazumu Kijeva i Moskve
rubio01 AP Ozan Kose.jpg