POČEO SASTANAK TRAMPA I ZELENSKOG! Evo čemu se nada predsednik Ukrajine, neće mu biti lako (FOTO)
Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa počeo je danas u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.
U kratkoj izjavi za novinare, Zelenski je rekao da će glavne teme sastanka na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti trenutna situacija na frontu u Ukrajini, bezbednosne garancije SAD-a i potraga za putem ka miru.
Zelenski je prethodno naglasio da se nada da će tokom razgovora sa Trampom dobiti potvrdu obećanih bezbednosnih garancija.
Prema njegovim rečima, Ukrajina i evropski partneri su već pripremili osnovu za te garancije, koje bi Evropa bila spremna da prihvati uz punu podršku Sjedinjenih Američkih Država.
On je takođe najavio da će pozvati Trampa da uvede sankcije Rusiji.
