ATENTATOR NA TRAMPA POKUŠAO DA SE UBIJE U SUDNICI! Proglašen krivim, nastala nezapamćena drama (FOTO/VIDEO)
Rajan Vesli Raut (59), koji je uhapšen zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa, proglašen je krivim po svim tačkama optužnice.
On je potom pokušao da izvrši samoubistvo u sudnici.
Kako su preneli američki mediji, on je pokušao sebe da izbode po vratu sa olovkom.
Raut je uhapšen nakon razmene vatre sa pripadnicima Tajne službe u Palm Biču na Floridi na Trampovom golf terenu prošlog septembra.
Tramp se tada putem svoje društvene mreže Trut soušal zahvalio Tajnoj službi, kao i Riku Bredšou, šerifu okruga Palm Bič i njegovim policajcima "izvanredno obavljenom poslu" kako bi ga zaštitili.
- POSAO KOJI JE OBAVLJEN JE APSOLUTNO NEVEROVATAN. JA SAM VEOMA PONOSAN ŠTO SAM AMERIKANAC. Želeo bih da se zahvalim svima vama koji ste izrazili brigu i lepe želje - ovo je svakako bio interesantan dan! - napisao je Tramp.
(Kurir.rs/Fox news))