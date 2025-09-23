Slušaj vest

Rajan Vesli Raut (59), koji je uhapšen zbog pokušaja ubistva Donalda Trampa, proglašen je krivim po svim tačkama optužnice.

On je potom pokušao da izvrši samoubistvo u sudnici.

Kako su preneli američki mediji, on je pokušao sebe da izbode po vratu sa olovkom.

Raut je uhapšen nakon razmene vatre sa pripadnicima Tajne službe u Palm Biču na Floridi na Trampovom golf terenu prošlog septembra.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Tramp se tada putem svoje društvene mreže Trut soušal zahvalio Tajnoj službi, kao i Riku Bredšou, šerifu okruga Palm Bič i njegovim policajcima "izvanredno obavljenom poslu" kako bi ga zaštitili.

- POSAO KOJI JE OBAVLJEN JE APSOLUTNO NEVEROVATAN. JA SAM VEOMA PONOSAN ŠTO SAM AMERIKANAC. Želeo bih da se zahvalim svima vama koji ste izrazili brigu i lepe želje - ovo je svakako bio interesantan dan! - napisao je Tramp.