ŠTA JE TO PUTINU NA RAMENIMA? Neobične izbočine na sakou predsednika Rusije (VIDEO)
Snimak Vladimira Putina postao je viralan pošto su na televizijskim snimcima uočene neobične izbočine na ramenima njegovog sakoa - baš u trenutku dok držao lekciju Zapadu o nuklearnom oružju.
Snimci su ubrzo preplavili društvene mreže, a počele su da se nižu razne teorije.
Najčešća je da je ruski predsednik nosio pancir ispod plavog sakoa tokom sastanka Saveta bezbednosti Rusije.
- Naglašavam, i niko ne bi smeo da sumnja, da je Rusija sposobna da odgovori na svaku postojeću ili nadolazeću pretnju, i to ne rečima, već vojnotehničkim merama - poručio je na sastanku Putin.
Ruski predsednik komentarisao je sporazum "Novi START" i rekao da bi dopuštanje da on istekne bila velika greška. Dodao je da je Rusija spremna da nastavi da se pridržava sporazuma "Novi START" o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.
Kritika Zapada i narušeni odnosi
Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.
Uloga sistema kontrole naoružanja
Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.
Novi START - poslednji bilateralni sporazum
Kao primer, Putin je naveo sporazum "Novi START", potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.
Kurir.rs/Agencije