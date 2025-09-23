Slušaj vest

Snimak Vladimira Putina postao je viralan pošto su na televizijskim snimcima uočene neobične izbočine na ramenima njegovog sakoa - baš u trenutku dok držao lekciju Zapadu o nuklearnom oružju.

Snimci su ubrzo preplavili društvene mreže, a počele su da se nižu razne teorije.

Najčešća je da je ruski predsednik nosio pancir ispod plavog sakoa tokom sastanka Saveta bezbednosti Rusije.

- Naglašavam, i niko ne bi smeo da sumnja, da je Rusija sposobna da odgovori na svaku postojeću ili nadolazeću pretnju, i to ne rečima, već vojnotehničkim merama - poručio je na sastanku Putin.

Ruski predsednik komentarisao je sporazum "Novi START" i rekao da bi dopuštanje da on istekne bila velika greška. Dodao je da je Rusija spremna da nastavi da se pridržava sporazuma "Novi START" o nuklearnom naoružanju još godinu dana čak i posle njegovog isteka u februaru sledeće godine.

Kritika Zapada i narušeni odnosi

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije u ponedeljak, Putin je naglasio da su "neprijateljski i destruktivni koraci" Zapada poslednjih godina značajno potkopali temelje konstruktivnih odnosa i saradnje među državama koje poseduju nuklearno oružje.

Uloga sistema kontrole naoružanja

Putin je podsetio da su ovakvi sistemi decenijama doprinosili stabilizaciji odnosa između Rusije i SAD, koje imaju dva najveća nuklearna arsenala na svetu, te da su samim tim jačali globalnu stabilnost i međunarodnu bezbednost.

Novi START - poslednji bilateralni sporazum

Kao primer, Putin je naveo sporazum "Novi START", potpisan 2010. godine između Rusije i SAD. Naglasio je da je to poslednji bilateralni sporazum koji ograničava nuklearno naoružanje, ali da mu rok ističe u februaru 2026. godine.

