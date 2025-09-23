Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp se oglasio pošto je sud na Floridi proglasio Rajana Veslija Rauta krivim po svih pet tačaka optužnice za pokušaj njegovog ubistva.

Tramp se oglasio na sopstvenoj društvenoj mreži Truth Social, gde je pohvalio sudiju Kenona i rukovodstvo Ministarstva pravde.

"Suđenje je bilo pedantno vođeno i želeo bih da se zahvalim sudiji i poroti na njihovom vremenu, profesionalizmu i strpljenju", napisao je i dodao:

"Ovo je bio zao čovek sa zlom namerom, i oni su ga uhvatili".

Državna tužiteljka SAD Pam Bondi rekla je da presuda odražava "posvećenost Ministarstva pravde kažnjavanju onih koji se bave političkim nasiljem".

"Ovaj pokušaj atentata nije bio samo napad na našeg predsednika, već i uvreda za samu našu naciju", rekla je ona u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

