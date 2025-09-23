RUSIJI SE OVE TRAMPOVE REČI NEĆE SVIDETI: "Ukrajina može da povrati svu teritoriju, Rusi se besciljno bore" (FOTO)
Predsednik Sjedinjenih Američkih DržavaDonald Tramp izjavio je kako veruje da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, može povratiti svu teritoriju koju je Rusija zauzela od početka invazije.
Američki predsednik izneo je svoje mišljenje nakon što je, kako kaže, u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju između Ukrajine i Rusije i nakon što je video ekonomske probleme koje Ukrajina uzrokuje Rusiji.
"Mislim da Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i vrati celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku. Vremenom, strpljenjem i finansijskom podrškom Evrope, a posebno NATO, prvobitne granice odakle je ovaj rat počeo, postaju veoma verovatna opcija. Zašto da ne? Rusija se besciljno bori već tri i po godine, rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobedi", naveo je Tramp.
On je potom detaljnije objasnio na kakve probleme je mislio.
"Kada ljudi koji žive u Moskvi, i svim velikim gradovima, mestima i okruzima širom Rusije, otkriju šta se zaista dešava sa ovim ratom, činjenicu da im je gotovo nemoguće da dobiju benzin kroz dugačke redove koji se formiraju, i sve ostale stvari koje se dešavaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gde se većina njihovog novca troši na borbu protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i koja se samo poboljšava, Ukrajina će moći da povrati svoju zemlju u njenom prvobitnom obliku i, ko zna, možda čak i ode dalje od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima, i ovo je vreme da Ukrajina deluje. U svakom slučaju, želim obema zemljama sve najbolje. Nastavićemo da isporučujemo oružje NATO kako bi NATO radio sa njima šta želi. Srećno svima!"
Podsetimo, Tramp je danas uoči sastanka sa Zelenskim poručio da bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione ako uđu u vazdušni prostor Alijanse, nedugo nakon što su države članice NATO-a osudile Moskvu zbog kršenja estonskog vazdušnog prostora.
- Da, mislim da bi trebalo - rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali da li bi podržao takav potez.
(Kurir.rs/Reuters)