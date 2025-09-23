Slušaj vest

Evropski parlament zadao je udarac mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, dugogodišnjem trnu u oku Brisela.

Odbor za pravna pitanja (JURI) odlučio je da zaštiti trojicu opozicionih mađarskih poslanika od krivičnog gonjenja u Budimpešti, što je izazvalo gnev vladajućeg Fidesa, koji odluku naziva „skandaloznom i zastrašujućom porukom“, piše Politiko.

Tri ključna opozicionara

Odluka dolazi u osetljivom trenutku, manje od godinu dana pre nacionalnih izbora u Mađarskoj, i tiče se nekoliko istaknutih kritičara vlade.

Lider opozicije Peter Mađar suočava se sa optužbama zbog tuče u noćnom klubu, liderka levičarske Demokratske koalicije, Klara Dobrev, goni se za klevetu, a italijanska aktivistkinja i poslanica Evropskog parlamenta Ilarija Salis suočava se sa povratkom u pritvor nakon što je puštena iz zatvora u Budimpešti posle prošlogodišnjih izbora. Svi oni, kao poslanici Evropskog parlamenta, zaštićeni su imunitetom.

Zaštitu imuniteta podržali su poslanici Evropskog parlamenta desnog centra, socijaldemokrate, zeleni, liberali i levica. Tvrdili su da su se navodni prekršaji dogodili dok su već bili poslanici Evropskog parlamenta, a u slučaju Salis, izražene su sumnje da će dobiti pravedno suđenje u Mađarskoj zbog snažnog uticaja Orbanovog Fidesa na institucije.

Foto: Pink

Fides: Ovo je drska politička intervencija

Odluka je posebno razbesnela Fides zbog Petera Mađara, koji prema anketama ima ozbiljne šanse da ugrozi Orbanovu 15-godišnju vladavinu. Šef delegacije Fides-KDNP Tamaš Dojč, oštro je osudio potez Brisela.

„Brisel je upravo poslao skandaloznu i zastrašujuću poruku: ako si njihov čovek, možeš se izvući sa bilo čim“, rekao je Dojč za Politico.

„Osnivanje EPP-a, Zelenih, levice i liberala zaštitilo je Petera Mađara uprkos jasnim dokazima o kriminalnom ponašanju… Kršeći pravila o imunitetu, Evropski parlament štiti svoje umesto da podrži zakon. Ovo nije pitanje pravde, to je drska politička intervencija protiv suvereniteta Mađarske“, dodao je.

Ove nasilne reakcije su deo dugogodišnjeg sukoba između Fidesa i, kako oni to vide, briselske elite. Orban često prikazuje Brisel kao instituciju koja vodi političku osvetu protiv njegove vlade, narativ koji koristi dok Evropska komisija uskraćuje milijarde evra finansiranja zbog zabrinutosti u vezi sa vladavinom prava u Mađarskoj.

Opozicija: Optužbe su očigledno izmišljene

S druge strane, protivnici Fidesa odbacuju optužbe kao politički motivisane i upozoravaju na prljave trikove koje vlada koristi.

„Optužbe i slučajevi su očigledno izmišljeni“, rekao je Marton Hađu, šef kabineta mađarske delegacije Tise u Evropskom parlamentu.

Klara Dobrev je takođe komentarisala odluku, napominjući da ju je Orban više puta napao.

„Ovim glasanjem, Evropski parlament je poslao apsolutno jasnu poruku o svom režimu – da u Mađarskoj nema nezavisnosti sudstva i da ne možete imati objektivno nezavisno tužilaštvo“, rekla je za Politico.

„Ovo je sada realnost za nas, opozicione lidere… svako ko se bori protiv Orbanovog režima mora se suočiti sa tim“, zaključila je.