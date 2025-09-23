Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će od mađarskog premijera Viktora Orbana zatražiti da Budimpešta prestane da kupuje rusku naftu.

''On je moj prijatelj. Nismo razgovarali, ali osećam da ako ga budem pozvao, on može da prestane (s kupovinom ruske nafte). I mislim da ću to i učiniti'', rekao je Tramp, uoči sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku, prenosi Rojters.

Tramp je više puta pozivao evropske zemlje da prestanu sa kupovinom nafte iz Rusije, uključujući i danas tokom obraćanja na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zahtevajući dodatni pritisak na predsednika Vladimira Putina da obustavi rat u Ukrajini.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je nakon Trampovog obraćanja da je on u pravu i da se radi na tome da Evropa prestane da kupuje naftu od Rusije do kraja godine.

Iako su evropske zemlje prestale direktno da kupuju rusku naftu nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, pojedine zemlje članice EU je i dalje kupuju, pri čemu pojedine uvoze dizel iz Indije i Turske gde se ruska nafta prerađuje u ovu vrstu goriva.