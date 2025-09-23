Zelenski je rekao da je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku razgovarao sa Trampom o trenutnoj situaciji u Ukrajini i ruskoj ekonomiji, ocenjujući sastanak kao "konstruktivan".
Razgovor dvojice predsednika
ZELENSKI: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini posle završetka rata
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da postoji jasno razumevanje da je predsednik SAD Donald Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini posle završetka rata, što bi, kako je rekao, moglo da predstavlja ključnu prekretnicu za Ukrajinu u periodu nakon rata.
Zelenski je rekao da je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku razgovarao sa Trampom o trenutnoj situaciji u Ukrajini i ruskoj ekonomiji, ocenjujući sastanak kao "konstruktivan".
- Svi mi razumemo da je predsednik Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini nakon što se ovaj rat završi - rekao je Zelenski.
Kurir.rs/Agencije
