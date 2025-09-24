Slušaj vest

Zahtev američkog lidera Donalda Trampa da cela Evropa odustane od nafte i gasa iz Rusije je nerealan, barem za Mađarsku, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za RIA Novosti.

- Za nas Mađare, ovo je nerealno, ne iz političkih ili ideoloških razloga, već zbog fizičke realnosti: realnost je da bez ruskih energetskih resursa nećemo moći propisno da snabdevamo zemlju - odgovorio je Sijarto na zahtev da prokomentariše poziv američkog predsednika na Generalnoj skupštini UN.

On je dodao da Sjedinjene Države razumeju stav Mađarske o kupovini ruskih energenata.

Ranije danas, američki lider se obratio Generalnoj skupštini UN, gde je izjavio da „neumorno radi“ na zaustavljanju sukoba u Ukrajini. Takođe je zapretio Rusiji „značajnim carinama“ ako ne pristane na okončanje sukoba, a Kinu i Indiju nazvao je „glavnim sponzorima“ sukoba zbog njihove ekonomske saradnje sa Rusijom.

Tramp je optužio evropske zemlje i NATO da kupuju ruske energetske zalihe i pozvao ih da slede Vašington u usvajanju sličnih restriktivnih mera „zarad mira“.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaTRAMP STAVLJA NA MUKE MAĐARSKOG PREMIJERA: Zatražiću od Orbana da prestane da kupuje rusku naftu
1 EPA Chris Kleponis Pool.jpg
PlanetaINDIJA SE UPLAŠILA TRAMPOVIH CARINA: Nju Delhi obustavlja kupovinu ruske nafte
indija-ap-rajanish-kakade.jpg
PlanetaŠIKORSKI TRAŽI OD MAĐARSKE I SLOVAČKE DA POSLUŠAJU TRAMPA: Šef poljske diplomatije o ultimatumu američkog predsednika evropskim zemljama (FOTO)
trampp.jpg
PlanetaEU POTROŠILA VIŠE NA RUSKU NAFTU NEGO NA POMOĆ UKRAJINI: Brisel konačno rešila da u sankcije uključi i "fantomske tankere"
shutterstock-2144732197.jpg
PlanetaINDIJA I KINA VIŠE NE PRIHVATAJU RUSKU NAFTU: Tankere odbili na ulazu u luke, odluka doneta istog dana kada i američke sankcije NIS-u
shutterstock-676482358.jpg