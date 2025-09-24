Slušaj vest

Palestinsko Medicinsko društvo za pomoć saopštilo je danas da je Izrael uništio glavni objekat tog udruženja u gradu Gaza pošto je naložio evakuaciju objekta.

Palestinska medicinska humanitarna organizacija navela je da je izraelski napad sravnio sa zemljom šestospratnicu u četvrti Tel al-Hava, koja je bila jedno od glavnih mesta za davanje krvi i testiranje, pružanje pomoći žrtvama trauma, lečenje raka i hroničnih bolesti, prenosi Asošiejted pres.

Organizacija je dodala da je još jedan njen centar oštećen i okružen izraelskim trupama, dok je treći uništen u odvojenom napadu.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, EPA

Direktor SZO osudio napad

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koja sarađuje sa ovom humanitarnom organizacijom, oštro je osudio napad.

"Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati. Besmislena nasilja moraju stati. Prekid vatre!" napisao je on na platformi X.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je u ponedeljak da su Dečija bolnica Al-Rantis i Specijalizovana očna klinika morale da se zatvore zbog blizine izraelskih vojnih operacija.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izrael optužuje Hamas da koristi medicinske ustanove u vojne svrhe, što bi moglo dovesti do gubitka njihove zaštite prema međunarodnom pravu, ali vojska retko pruža konkretne dokaze o prisustvu militanata u tim objektima.

Izrael je početkom ovog meseca pokrenuo veliku ofanzivu sa ciljem zauzimanja grada Gaze. Izraelske vlasti kažu da je operacija usmerena na pritisak na Hamas da se preda i vrati preostalih 48 talaca zarobljenih tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

Procene su da je oko 20 talaca još živo.

Kurir.rs/AP/Agencije

Ne propustitePlanetaIZRAEL RAZARA GAZU: Srušena jedna od poslednjih višespratnica, stamovništvo pozvano da napusti grad (VIDEO, FOTO)
Screenshot 2025-09-05 144347.png
PlanetaBOMBARDOVANA ŠKOLA U GAZI, NAJMANJE 13 MRTVIH! Palestinska civilna odbrana objavila da je u novom izraelskom napadu i ranjena 21 osoba
101 AP Ohad Zwigenberg.jpg
PlanetaIZRAEL SE PRIPREMA ZA NOVU RUNDU SUKOBA SA HAMASOM: Bombardovali lokacije ekstremista u Gazi kao odgovor na zapaljive balone
gaza-napad.jpg
PlanetaOVAKO JE IZGLEDALA ŽESTOKA ODMAZDA IZRAELA: Pogledajte kako su zasuli raketama teroriste, helikopteri i avioni iznad Gaze (FOTO, VIDEO)
gaza01.jpg
PlanetaHAMAS OBJAVIO NOVI SNIMAK ZATOČENOG SRPSKOG DRŽAVLJANINA! Roditelji poručuju: "Alon gubi vid, uznemiren je, mršav i iscrpljen" (FOTO)
12.jpg
PlanetaUBIJENO 60 PALESTINACA: Izraelska vojska nastavila napade na grad Gazu
x04 EPA Mohammed Saber.jpg
PlanetaEGZODUS PALESTINACA NE STAJE: Oko 450.000 ljudi pobeglo iz grada Gaze
x01 AP Jehad Alshrafi.jpg