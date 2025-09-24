Slušaj vest

Palestinsko Medicinsko društvo za pomoć saopštilo je danas da je Izrael uništio glavni objekat tog udruženja u gradu Gaza pošto je naložio evakuaciju objekta.

Palestinska medicinska humanitarna organizacija navela je da je izraelski napad sravnio sa zemljom šestospratnicu u četvrti Tel al-Hava, koja je bila jedno od glavnih mesta za davanje krvi i testiranje, pružanje pomoći žrtvama trauma, lečenje raka i hroničnih bolesti, prenosi Asošiejted pres.

Organizacija je dodala da je još jedan njen centar oštećen i okružen izraelskim trupama, dok je treći uništen u odvojenom napadu.

Direktor SZO osudio napad

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO), koja sarađuje sa ovom humanitarnom organizacijom, oštro je osudio napad.

"Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati. Besmislena nasilja moraju stati. Prekid vatre!" napisao je on na platformi X.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je u ponedeljak da su Dečija bolnica Al-Rantis i Specijalizovana očna klinika morale da se zatvore zbog blizine izraelskih vojnih operacija.

Izrael optužuje Hamas da koristi medicinske ustanove u vojne svrhe, što bi moglo dovesti do gubitka njihove zaštite prema međunarodnom pravu, ali vojska retko pruža konkretne dokaze o prisustvu militanata u tim objektima.

Izrael je početkom ovog meseca pokrenuo veliku ofanzivu sa ciljem zauzimanja grada Gaze. Izraelske vlasti kažu da je operacija usmerena na pritisak na Hamas da se preda i vrati preostalih 48 talaca zarobljenih tokom napada 7. oktobra 2023. godine.

Procene su da je oko 20 talaca još živo.