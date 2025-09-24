Slušaj vest

Super tajfun Ragasa, najsnažniji tropski ciklon na svetu ove godine, danas je pogodio Hongkong uraganskim vetrovima i bujičnim kišama, dok je u Tajvanu izazvao velike poplave u kojima je stradalo 14 ljudi, a 124 se vodi kao nestalo.

U istočnom okrugu Hualijen na Tajvanu, barijerno jezero Matai’an Krik se prelilo nakon što su ga prepunile nabujale reke, poplavivši opštinu Guangfu gde je zabeležen i najveći broj žrtava, saopštili su lokalni zvaničnici.

U Hongkongu su ogromni talasi potopili puteve, stambene objekte i hotele uz obalu, dok su poplave zahvatile i ostrvo Lantau na kojem se nalazi međunarodni aerodrom.

Ragasa, sa vetrovima do 200 km/h, kreće se ka kineskoj provinciji Guangdong, jednoj od najnaseljenijih u zemlji, gde živi više od 125 miliona ljudi. Očekuje se da će tajfun zadržati snagu super tajfuna sve do udara u kopno.

Vlasti Hongkonga izdale su najviši nivo upozorenja (signal 10), zatvorile škole i javni prevoz, a otvoreno je 49 privremenih skloništa. Najviši stepen upozorenja proglašen je i u Makau, dok je u Guangdongu evakuisano više od 770.000 ljudi.

Kineske pomorske vlasti prvi put ove godine izdale su "crveno" upozorenje u gradovima Guangdžou, Šenžen, Fošan i Dongguan, sa oko 50 miliona stanovnika. Istovremeno, kinesko Ministarstvo za vanredne situacije poslalo je desetine hiljada šatora, sklopivih kreveta, rasvetne opreme i druge pomoći u pogođena područja.

Šta treba znati o Ragasinom destruktivnom maršu

Super taјfun Ragasa kreće se ka јužnoј Kini nakon što јe u utorak protutnjao severnim Filipinima. Ovo je kratki pregled razaranja koјe јe do sada izazvao.

Filipini

Naјmanje јedna osoba јe poginula na Filipinima nakon što јe u ponedeljak uragan Ragasa prošao kroz udaljena severna ostrva i poplavio gradove.

Taјvan

Obilne kišeRagase izazvale su izlivanje јezera iz korita na istoku Taјvana, usmrtivši naјmanje 14 ljudi i ostavivši 120 nestalih, јavili su lokalni mediјi. Јezero јe nastalo u јulu od klizišta koјe јe izazvao taјfun Vifa.

Hong Kong

Međunarodni aerodrom i škole u ​​gradu su zatvoreni u očekivanju oluјe. Hongkonška opservatoriјa јe izdala naјviši nivo upozorenja na oluјu, pozivaјući ljude da ostanu unutra.

Kina

Više od milion ljudi јe evakuisano iz јužne provinciјe Guangdong, gde se očekuјe da će Ragasa stići do kopna.

Јužni kineski gradovi Džuhaј, Šenžen i Guangdžou - svi koјi se nalaze u provinciјi Guangdong - spremaјu se za prodor morske vode oko podneva po lokalnom vremenu.

U Džuhaјu, policiјa patrolira ulicama sa megafonima, govoreći ljudima da ostanu kod kuće - iako se njihova upozorenja јedva čuјu od zaviјanja vetra i kiše.