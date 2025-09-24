NAPADNUTA FLOTILA GRETE TUNBERG, DRONOVI POGODILI 11 BRODOVA! Aktivisti nose pomoć za Gazu i optužuju Izrael: "Koriste eksplozive i hemijske agense" PRVI SNIMCI
U međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit Globalna sumud flotila (GSF), sastavljena od 51 plovila koja nose humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, našla se noćas na udaru dronova.
Korijere dela sera navodi da su na zvaničnom Instagram nalogu flotile objavljene optužbe na račun Izraela za ove napade.
- Izraelske okupacione snage su pokrenule najmanje 11 napada na Globalnu sumud flotilu, koja se nalazi na 600 nautičkih milja od Gaze, koristeći šok bombe, eksplozive, a naizgled i hemijske agense - navedeno je u objavi.
Flotila tvrdi da "Izrael preti i teroriše sve humanitarne radnike koji prevoze pomoć u međunarodnim vodama".
- Tražimo bezbedan prolaz za flotilu. Razbijmo opsadu Gaze - zaključuje se u postu.
Kurir je pre nedelje izvestio o požaru nakon navodnog pogotka dronom na jednom od brodova GSF koji nose pomoć za Pojas Gaze, a na kojem je bila i švedska aktivistkinja Greta Tunberg.
Tuniske vlasti, u čijim vodama se dogodio incident, negirale su tvrdnje GSF da se radilo o napadu dronom.
U junu su izraelske snage ušle na brod koji je prevozio humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i pritvorile 12 aktivista na njemu, uključujući i Tunberg.
Izraelske vlasti su ispratile aktiviste do luke Ašdod pre nego što su ih deportovale iz zemlje.
(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)