Slušaj vest

U međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit Globalna sumud flotila (GSF), sastavljena od 51 plovila koja nose humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, našla se noćas na udaru dronova.

Korijere dela sera navodi da su na zvaničnom Instagram nalogu flotile objavljene optužbe na račun Izraela za ove napade.

Greta Tunberg Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

- Izraelske okupacione snage su pokrenule najmanje 11 napada na Globalnu sumud flotilu, koja se nalazi na 600 nautičkih milja od Gaze, koristeći šok bombe, eksplozive, a naizgled i hemijske agense - navedeno je u objavi.

Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

Flotila tvrdi da "Izrael preti i teroriše sve humanitarne radnike koji prevoze pomoć u međunarodnim vodama".

Požar na brodu Globalne sumud flotile (GSF) za Gazu, na kojoj je bila Greta Tunberg, nakon što je navodno pogođen dronom, što su tuninske vlasti negirale Foto: Screenshot, TONI ALBIR/EFE

- Tražimo bezbedan prolaz za flotilu. Razbijmo opsadu Gaze - zaključuje se u postu.

Izraelska vojska zaustavila jahtu "Medlin" sa Gretom Tunberg i propalestinskim aktivistima Foto: screenshot YT/aljazeeraenglish

Kurir je pre nedelje izvestio o požaru nakon navodnog pogotka dronom na jednom od brodova GSF koji nose pomoć za Pojas Gaze, a na kojem je bila i švedska aktivistkinja Greta Tunberg.

Tuniske vlasti, u čijim vodama se dogodio incident, negirale su tvrdnje GSF da se radilo o napadu dronom.

U junu su izraelske snage ušle na brod koji je prevozio humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i pritvorile 12 aktivista na njemu, uključujući i Tunberg.

Izraelske vlasti su ispratile aktiviste do luke Ašdod pre nego što su ih deportovale iz zemlje.

(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaAMERIKA PRIZNANJA PALESTINE NAZVALA "PREDSTAVOM": Bliski saradnik Izraela kritikuje odluku Velike Britanije, Kanade, Australije i Portugala (FOTO)
izrael-palestina.jpg
PlanetaGORI BROD GRETE TUNBERG, NAVODNO POGOĐEN DRONOM! Vlasti Tunisa u čijim vodama je flotila pomoći za Gazu negiraju to, pojavili se snimci haosa na palubi (VIDEO)
Greta Tunberg požar na brodu pomoći za Pojas Gaze
PlanetaPALESTINCI IMAJU 48 SATI DA POBEGNU IZ GAZE! Izraelska vojska otvara "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju iz najvećeg grada enklave (FOTO)
x03 AP Abdel Kareem Hana.jpg
Planeta"ČUJEMO KRIKE LJUDI ISPOD RUŠEVINA"! Počela KOPNENA OFANZIVA izraelske vojske na grad Gazu, eksplozije SVAKIH 100 SEKUNDI, Netanjahuov ministar slavi: "GORI!"
x03 AP Abdel Kareem Hana copy.jpg