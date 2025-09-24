Slušaj vest

Hamas je objavio novi snimak srpskog državljanina Alona Ohela, koji je otet, a porodica tvrdi da je na snimku vidljivo da Ohel ne vidi na desno oko.

Ovaj slučaj pokreće ozbiljna pitanja o humanom tretmanu zatočenika, odgovornosti međunarodnih aktera i diplomatske uloge Srbije u ovakvim situacijama.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu, koji je izneo najnovije informacije o tome kakve su šanse da ovaj slučaj bude razrešen i šta Srbija može da uradi na međunarodnom planu.

Autentičnost snimka

Počasni konzul Srbije u Izraelu za Kurir izneo najnovija saznanja o Alonu Ohelu Izvor: Kurir televizija

- Ovo je drugi znak života, takav termin se upotrebljava u ovdašnjoj javnosti. Ono što možemo da navedemo povodom drugog video zapisa jeste da je došlo do dodatnih mogućnosti da se putem eksperata, a pre svega mislim na oftamologe, utvrdi zdravstveno stanje našeg Alona. Udruženje porodica kidnapovanih talaca principijalno zahteva da se ništa od tih materijala ne proširuje dalje bez prethodne saglasnosti same porodice. Porodica i dalje ispituje sve ono što može da se sazna putem drugog video zapisa. Po svemu sudeći, desno oko je više nego oštećeno, izuzetno je smršao, namenski je izgladnjivan i izmoren. Prisutni su i znaci dugog tamnovanja u tmini tunela 40 metara ispod zemlje - rekao je Nikolić.

Uslovi za oslobađanje talaca

Konzul je govorio i o dosadašnjoj praksi puštanja talaca iz ruku Hamasa.

- Hamas je pokušao direktno da ponudi američkoj administraciji razmenu polovine talaca za 60 dana primirja, posle čega bi se pristupilo daljim pregovorima. Ovo je vid specijalnog rata Hamasa, odnosno pritisaka, a ovo je objavljeno pred jevrejske praznike. Stanje je više nego složeno, oči su uprte na ono šta će se desiti narednih dana, odnosno sastanak Netanjahua i Trampa

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

DEVOJKA PREŽIVELA MASAKR HAMASA: