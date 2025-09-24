Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se Antifa, pokret bez centralizovane strukture, zvanično proglašava domaćom terorističkom organizacijom.

Ovaj potez se dešava u senci ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, a Tramp tvrdi da Antifa koristi nasilje, podstiče ekstremizam i predstavlja ozbiljnu pretnju demokratiji i javnom redu.

Paralelno sa ovim vestima juče je stigla i informacija da je u Vašingtonu uhapšen muškarac koji je uperio laserski snop u Trampov helikopter. Tajna služba navodi da je postojala stvarna opasnost da pilot oslepi, te da dođe do nesreće ili udara sa drugom letelicom.

Analitičar Nenad Bumbić je za jutarnji program Kurir televizije komentarisao novosti u vezi sa Donaldom Trampom i dešavanjima unutar SAD.

Motivi za incident sa laserom

- O tome se ne govori unutar Amerike jer u poslednjih 24 sata ima intezivnih vesti i novosti da je ovo ostalo zatrpano. Svakako, da neko to učini nije baš bezazleno. Međutim, ta osoba kaže da nije bila svesna toga, pa ostaje da vidimo šta će biti - rekao je Bumbić direktno iz Čikaga.

Potom je izneo analizu sa uredbom oko Antife:

"Tramp ne gleda opšte društvene interese, već svoje uskopolitičke ciljeve" Izvor: Kurir televizija

- To će samo da podstakne nasilje sa leve strane jer bi bilo normlano da imamo predsednika koji gleda opšte društvene interese, a ne svoje uskopolitičke ciljeve. Imamo nasilje i sa leve i desne strane, a predsednik govori samo o nasilju sa druge strane. Iz njegovog ugla, nasilje sa desne strane se ne kažnjava na isti način. Antifa je organizacije čije ime praktično znači anti-fašisti, a imamo situaciju da obe strane optužuju jedna drugu da su fašisti bez da se sagleda srž problema.

