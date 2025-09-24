Slušaj vest

Skoro dva miliona ljudi je raseljeno iz megapolisa na jugu Kine zbog supertajfuna koji juri ka jednoj od najgušće naseljenih obala sveta, nakon što je tajfun Ragasa, nazvan "Kralj oluja", izazvao smrtonosne poplave na Tajvanu gde je stradalo 14 ljudi i nestalo više od 100 stanovnika.

Najjača oluja na svetu od početka ove godine praktično je danas zaustavila život u kineskom finansijskom centru Hongkongu i južnim delovima zemlje, nakon što je protutnjala kroz udaljena ostrva na Filipinima i planinske regione Tajvana, ostrva koje Peking smatra kineskom teritorijom.

Vetrovi jačine uragana izazvali su štetu, klizišta i ogromne talase, a sada se supertajfun obrušava na kinesku pokrajinu Guangdong, gde se nalaze ogromni gradovi poput Šendžena i Guangdžoua.

CNN navodi da je na Tajvanu je najmanje 14 ljudi poginulo, a spasioci se bore da pronađu 129 osoba koje se još uvek vode kao nestale nakon što se urušila prirodna brana koja je zadržavala nedavno formirano jezero, oslobađajući 68 miliona tona vode i poplavivši obližnji grad Guangfu.

Video snimci iz grada, u planinskom istočnom okrugu Hualijen, prikazuju bujicu koja juri ulicama, pri čemu je automobil odnela voda, a stanovnici se sklonili na više spratove dok su niži nivoi njihovih kuća poplavljeni.

Otpad od klizišta u julu formirao je prirodnu branu, a vlasti su nedeljama upozoravale da bi jezero koje je tu nastalo moglo da prelije.

Oluje ekstremnije zbog promene klime

Filipini, Tajvan i južna Kina trpe udare više tajfuna godišnje, a američka televizija navodi da su promene klime učinile oluje nepredvidljivijim i ekstremnijim.

Kako se Ragasa približavala Hongkongu rano jutros, donela je snažne vetrove koji su obarali drveće i kidali skele sa zgrada, dostižući maksimalne udare od 168 kilometara na čas.

Reporter CNN na terenu video je kako morski talasi udaraju o trotoar u blizini stare luke Honkonga.

Video koji kruži društvenim mrežama pokazuje olujne udare kako razbijaju staklena vrata hotela "Fulerton oušn park", luksuznog primorskog odmarališta, a ogromni talasi su ušli u predvorje i obarali ljude s nogu.

Kurir saznaje sa lica mesta da su vlasti Hongkonga prve zabranile ulaske i izlaske iz grada od utorka na 36 sati, a juče tokom popodneva zatvarani su Šendžen sa 16 miliona ljudi i Guangdžou sa više od 25 miliona stanovnika, dok je na snazi crveni meteoalarm.

Aviosaobraćaj u ovom delu zemlje potpuno je obustavljen, kao i javni transport, dok je većina puteva zatvorena, a stanovnicima i turistima savetovano da ne napuštaju svoje domove i hotele.

Sve škole i većina javnih institucija od juče su zatvorene na 72 časa, ali i dobar deo prodavnica.

Među lokalnim stanovništvom za sada nema masovne panike, ali svi savetuju oprez i strogo praćenje instrukcija kineskih vlasti.

BBC prenosi da policijske sirene upozoravaju na dalje poplave u Hualijenu na Tajvanu.

- Poplavne vode dolaze, brzo bežite - čuli su se povici stanovnika i spasilaca, izvestio je Rojters.

"Cunami sa planine" poplavio okrug na Tajvanu

Razmere razaranja na istoku Tajvana bile su "daleko gore nego što se očekivalo" nakon što se barijersko jezero izlilo iz obala u okrugu Hualijen, kažu zvaničnici.

Barijersko jezero Matajan krik nastalo je nakon masivnog klizišta koje je izazvao tajfun Vifa u julu.

Međutim, vlastima je teško da ga očiste zbog teškog terena.

Neki geolozi su opisali prodor kao "cunami sa planine", jer je procenjeno da je ispušteno 15,4 miliona tona vode, što je količina vode dovoljna da ispuni 6.000 olimpijskih bazena.