Slušaj vest

Policija je pozvana u srednju školu "Murbenk", na aveniji Bangalou u Čiping Nortonu, oko 14.30 sati po lokalnom vremenu.

Učenike i nastavnike evakuišu iz škole u grupama.

Nema izveštaja o povređenima, ali nije još jasno šta se tačno dogodilo.

Istraga o incidentu je u toku.

Kurir.rs/Dejli mejl

Ne propustitePlaneta"KLJUČNI DEO SPORAZUMA AUKUS" Australija će uložiti 6,8 milijardi evra u brodogradilište za izgradnju nuklearnih podmornica!
profimedia0304538541.jpg
PlanetaHOROR NA KUĆNOJ ŽURCI! Trojica muškaraca izbodena nožem u Melburnu!
xxxx05 EPA Daniel Bockwoldt.jpg
PlanetaDECA MONSTRUMI ŠOKIRALA AUSTRALIJU: Obesili bolesnu drugaricu (10) vijačom o drvo u školskom dvorištu! (VIDEO)
1600665-pjimage2-edit.jpg
PlanetaNASTAVNICA MONSTRUM! ZLOSTAVLJALA DECU, PA POBEGLA IZ ZEMLJE: Australija traži od Izraela njeno izručenje, kako bi se suočila sa 74 optužbe! (FOTO)
profimedia0364461574.jpg