Srednja škola na jugozapadu Sidneja u Australiji blokirana je zbog, zasad nepoznate, pretnje. Policija je na licu mesta, javlja "Dejli mejl".
Planeta
DRAMA U SIDNEJU! Evakuisana škola, policija na licu mesta! (FOTO)
Slušaj vest
Policija je pozvana u srednju školu "Murbenk", na aveniji Bangalou u Čiping Nortonu, oko 14.30 sati po lokalnom vremenu.
Učenike i nastavnike evakuišu iz škole u grupama.
Nema izveštaja o povređenima, ali nije još jasno šta se tačno dogodilo.
Istraga o incidentu je u toku.
Kurir.rs/Dejli mejl
Reaguj
Komentariši