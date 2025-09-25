Slušaj vest

"Ogorčen sam izjavama visokih izraelskih zvaničnika koji kao da kategorički odbacuju samu ideju o izgradnji palestinske države", rekao je Šigeru Išiba.

Za Japan, kako je naveo, pitanje nije da li priznati palestinsku državu, već kada.

"Kontinuirane jednostrane akcije izraelske vlade su neprihvatljive", dodao je.

Najmanje 150 od 193 države članice UN priznaje Državu Palestinu, podaci su agencije Frans pres.

Kurir.rs/Beta

