NI ZELENSKOM NIJE JASNO ŠTA OVO BI, TRAMP VERUJE U NJEGA! "Pomalo" iznenađen porukom predsednika SAD da "može da povrati teritorije" od RUSKOG "TIGRA OD PAPIRA"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da američki predsednik Donald Tramp sada razume da Ukrajina ne može da pristane na razmenu teritorije sa Rusijom.
U intervjuu koji je juče dao Foks njuzu, Zelenski je rekao da je imao "dobar razgovor" sa Trampom na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da veruje da se promenio stav predsednika SAD, koji je juče održao govor pred državnicima iz celog sveta.
- Pre svega, važno je da sam danas imao dobar razgovor sa predsednikom Trampom i mislim da on danas razume da ne možemo samo da razmenjujemo teritorije - kazao je Zelenski.
On je ocenio da "to (razmena teritorija) nije fer".
- Zaista računam na nastavak ovakvog (Trampovog) stava prema pitanju našeg suvereniteta. Ne radi se o teritoriji; pitanje je kako zaustaviti rat, zaustaviti Putina, promeniti stav o ovom ratu.“
Intervju je usledio nakon što je Tramp signalizirao promenu ličnog stava o ratu koji Rusija vodi u Ukrajini.
On je u utorak rekao da Ukrajina "može da pobedi" i povrati izgubljene teritorije i nazvao Rusiju "tigrom od papira".
Kijev post navodi da ove Trampove reči predstavljaju oštro odstupanje od ranijih poziva Ukrajini da razmotri teritorijalne ustupke Moskvi.
Tramp i Zelenski su se sastali privatno na marginama godišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN na najvišem nivou.
Nakon razgovora Tramp je pohvalio Zelenskog kao "hrabrog čoveka" čija zemlja "pruža pakleni otpor".
- Imamo veliko poštovanje prema otporu koju Ukrajina pruža (Rusiji). Zapravo je on prilično neverovatan - rekao je Tramp.
Šef Bele kuće je nazvao rusku privredu "užasnom u ovom trenutku".
Upitan da li još uvek može da veruje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, Tramp je rekao da će znati "za oko mesec dana".
Zelenski je rekao da je "pomalo" iznenađen Trampovom promenom.
- On (Tramp) je pokazao da želi da podrži Ukrajinu do samog kraja. Dakle, sada razumemo da smo spremni da završimo ovaj rat što je pre moguće. I on želi, i ja želim, i naš narod to želi - rekao je Zelenski.
On je dodao da "međutim, on (Tramp) razume da Putin to ne želi i ne priznaje da ne pobeđuje, a ipak svima govori da će pobediti".
- Osetio sam se veoma pozitivno kada sam video da će Tramp i Amerika biti uz nas do kraja rata - zaključio je Zelenski u intervjuu američkoj televiziji.
Francuski predsednik Emanuel Makron u ponedeljak je bio blokiran na ulici u Njujorku zbog Trampove kolone vozila nakon objave francuskog predsednika u Ujedinjenim nacijama da je Pariz priznao palestinsku državu.
(Kurir.rs/Fox News/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)
BONUS VIDEO: