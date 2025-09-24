Slušaj vest

Svet su obišli govori predsednika SAD Donalda Trampa, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Evo o čemu su govorili svetski državnici.

Tramp: Evropa je u ozbiljnoj nevolji

Predsednik SAD Donald Tramp je na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku održao govor koji je privukao veliku pažnju.

- Danas, samo osam meseci od početka moje administracije, mi smo najuspešnija zemlja na svetu, i nijedna druga zemlja nam nije ni blizu. Amerika je blagoslovena najjačom ekonomijom, najčvršćim granicama, najjačom vojskom, najjačim prijateljstvima i najjačim duhom od svih nacija na licu zemlje. Ovo je zaista zlatno doba Amerike - započeo je Tramp.

Predsednik SAD Donald Tramp za govornicom u Ujedinjenim nacijama Foto: Angelina Katsanis/AP

- Okončao sam mnoge ratove. Nikada nijedan predsednik niti premijer nije prekinuo toliko ratova, koliko sam ja uspeo. Ovo uključuje Kambodžu i Tajland, Kongo i Ruandu, Pakistan i Indiju, Izrael i Iran, Egipat i Etiopiju, Jermeniju i Azerbejdžan... Bio sam previše zauzet da spasim milione života. - Ujedinjene nacije imao ograničen potencijal. Oduvek sam to govorio. Jedino što oni rade jeste da napišu pismo, ali nikada ne ispune ono što su obećali tu. Sve su to prazne reči, a prazne reči ne završavaju ratove, već akcija - rekao je predsednik SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp za govornicom u Ujedinjenim nacijama Foto: LUKAS COCH/AAP

- Neophodno je da Hamas pusti sve taoce. Ne dva ili četiri, već sve taoce, svih 20. Hamas je više puta odbio razumne ponude za sklapanje mira. Sada kao da podstiče nastavak sukoba. Moramo da zaustavimo rat u Gazi, moramo da pregovaramo o miru. Neki u ovom telu traže jednostrano priznanje palestinske države. To bi nagradilo Hamas za njihove gnusne zločine, uključujući i 7. oktobar - istakao je Tramp.

Predsednik SAD Donald Tramp za govornicom u Ujedinjenim nacijama Foto: Angelina Katsanis/AP

- Neoprostivo je što čak ni zemlje NATO-a nisu prestale da uvoze rusku energiju. Finansirate rat protiv sebe. Evropske vlade kupujete naftu i gas od Rusije dok se bore protiv nje. To je sramotno - glasila je poruka američkog predsednika, koji je dodao da su SAD spremne da uvedu novu rundu tarifa Rusiji ako se ne postigne dogovor o okončanju rata.

Tramp se osvrnuo i na Evropu.

- Uništavate svoje zemlje. Evropa je u ozbiljnoj nevolji. Preplavila ju je neviđena invazija ilegalnih imigranata - rekao je Donald Tramp.

Zelenski: Glas Ukrajine će ovde zvučati snažno!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u Njujorku da će glas Ukrajine u GS UN biti posebno snažan.

- Glas Ukrajine ovde će narednih dana zvučati posebno snažno- za povratak naše dece, garancije bezbednosti i povećan pritisak na Rusku Federaciju. Učinićemo sve da naše diplomatske pozicije, naša vojska i podrška našem narodu budu još jači - rekao je Zelenski.

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine Foto: Evan Vucci/AP

Za Fox news je izjavio: Putin se plaši da se sastane sa mnom nasamo. Ne plaši se mene već takvog sastanka. Važno je da sam danas imao dobar razgovor sa predsednikom Trampom i mislim da on danas razume da ne možemo samo da razmenjujemo teritorije. Zaista računam na nastavak ovakvog Trampovog stava prema pitanju našeg suvereniteta. Ne radi se o teritoriji; pitanje je kako zaustaviti rat, zaustaviti Putina, promeniti stav o ovom ratu. Tramp je pokazao da želi da podrži Ukrajinu do samog kraja. Dakle, sada razumemo da smo spremni da završimo ovaj rat što je pre moguće. I on želi, i ja želim, i naš narod to želi. Međutim, on (Tramp) razume da Putin to ne želi i ne priznaje da ne pobeđuje, a ipak svima govori da će pobediti. Osetio sam se veoma pozitivno kada sam video da će Tramp i Amerika biti uz nas do kraja rata.

Trampu je na sastanku rekao: Hvala vam na Melanijinom angažovanju da se zaustavi rat. Želimo da rešimo rat.

Erdogan: Deci u Gazi amputiraju ruke i noge bez anestezije

- Genocid u Gazi se prenosi uživo svake sekunde putem medija i društvenih mreža. Izrael je namerno ubio 250 novinara koji rade za nacionalne i međunarodne medije u Gazi. Ne smatram palestinski pokret Hamas terorističkom organizacijom. Pozdravljam sve zemlje koje su priznale Palestinu i pozivam drudge da urade isto bez daljeg odlaganja- rekao je Erdogan.

- U Gazi, deci amputiraju ruke i noge bez anestezije. Može li biti mira u svetu gde deca umiru od gladi i nedostatka lekova? Svi smo roditelji, svi volimo svoju decu, ali ono što se dešava u Gazi je najniža tačka za čovečanstvo - poručio je Erdogan.

Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske, pokazuje sliku razrušene gaze na GS UN Foto: Yuki Iwamura/AP

Makron: Francuska priznaje Palestinu!

- Došlo je vreme. Veran istorijskoj posvećenosti moje zemlje Bliskom istoku i miru između Izraelaca i Palestinaca, zato danas izjavljujem da Francuska priznaje državu Palestinu. Pozivam na definitivan kraj rata i ništa ne opravdava njegov nastavak. Pozivam i Hamas da oslobodi taoce, 7. oktobra izraelski narod je doživeo najgori napad u svojoj istoriji - poručio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da Francuska priznaje državu Palestinu Foto: Pamela Smith/FR172156 AP