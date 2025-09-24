Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija medved, a ne tigar, dodajući: „Ne postoji tako nešto kao papirni medved“.

Komentarišući Trampovu izjavu da bi Ukrajina mogla da povrati svu okupiranu teritoriju pod svoju kontrolu, Peskov je rekao da „ruske snage napreduju na svim frontovima u Ukrajini“, dodajući da je „dinamika rata očigledna“.

Peskov je takođe komentarisao mogućnost sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, rekavši da bi „sastanak između njih dvojice bez adekvatne pripreme bio PR predstava osuđena na neuspeh“.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da države članice NATO-a treba da obaraju ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor. Takođe je rekao da veruje da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, može da povrati svu teritoriju koju je Rusija zauzela od početka invazije, nakon što je ranije rekao da će i Kijev i Moskva morati da se odreknu dela teritorije kako bi okončali rat.

„Nakon što sam upoznao i u potpunosti razumeo vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i video ekonomske probleme koje ona stvara za Rusiju, mislim da je Ukrajina, uz podršku Evropske unije, u poziciji da se bori i VRATI celu Ukrajinu u njenom prvobitnom obliku. Uz vreme, strpljenje i finansijsku podršku Evrope, a posebno NATO-a, prvobitne granice odakle je ovaj rat počeo su veoma verovatna opcija. Zašto da ne? Rusija već tri i po godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od nedelju dana da pobedi. To nije kompliment. U stvari, to ih čini da izgledaju kao „papirni tigar“.

On je potom detaljnije objasnio na kakve probleme je mislio.

