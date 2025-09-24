VODITELJ KOJI JE RAZBESNEO TRAMPA SE VRATIO NA TV: Džimi Kimel kaže da mu nikada nije bila namera da omalovažava ubistvo Čarlija Kirka
Nikada mi nije bila namera da omalovažavam ubistvo mladog čoveka i ne mislim da je u tome išta smešno, poručio je u utorak uveče voditelj Džimi Kimel, čija emisija se nije emitovala šest dana zbog izjava o ubistvu desničarskog aktiviste Čarlija Kirka, prenosi danas Rojters.
U svojoj prvoj noći povratka u etar, posle skoro nedelju dana, Kimel se borio između svoje uobičajene ironične duhovitosti i trezvenijeg, osetljivijeg tona u obraćanju javnosti, prenosi britanska agencija.
"Nije mi bila namera da okrivim bilo koju grupu za postupke onoga što je očito bila duboko poremećena osoba - to je zapravo bilo suprotno od poente koju sam pokušavao da iznesem", rekao je voditelj.
Kimel, koji je četiri puta vodio ceremoniju dodele Oskara, rekao je da američki predsednik Donald Tramp ne progoni samo komičare koje ne voli, već i novinare.
"On ih tuži, maltretira ih. Znam da to nije toliko zanimljivo kao ućutkivanje komičara, ali je veoma važno imati slobodnu štampu i suludo je što tome ne pridajemo više pažnje", rekao je Kimel.
On je naveo i da je "duboko" dirnut oproštajem koji je Erika Kirk, udovica Čarlija Kirka, izrazila Tajleru Robinsonu, optuženom ubici njenog muža, 22-godišnjem studentu tehničke škole iz Jute
"Želim da zahvalim ljudima koji ne podržavaju moju emisiju i ono u što verujem, ali ipak podržavaju moje pravo da delim ta uverenja", rekao je Kim i pomenuo "snažne zagovornike" desnice poput komentatora Bena Šapira i Kendis Ovens, ali i američke republikanske senatore Miča Mekonela iz Kentakija i Teda Kruza iz Teksasa.
"Mislim da ovo nikada pre nisam rekao, ali Ted Kruz je u pravu", rekao je Kimel uz smeh.
Kompanija "Dizni" se zbog odluka da povuče Kimelovu emisiji na šest dana suočila sa pritiskom potrošača, jer su otkazivali pretplate na striming kanal Dizni+.
(Kurir.rs/FoNet)