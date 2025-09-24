GAĐANI ŠATORI RASELJENIH KOD PIJACE, NAJMANJE 15 MRTVIH U GAZI: Civilna zaštita objavila crni bilans najnovijih izraelskih vazdušnih udara (FOTO)
Najmanje 15 ljudi je danas poginulo u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, saopštila je Civilna zaštita te palestinske teritorije.
Prema podacima službi za vanredne situacije grada Gaze, najmanje sedam ljudi je poginulo u tri vazdušna napada.
Gađani su opštinsko skladište i šatori u kojima su smeštena raseljena lica kod pijace u centru grada.
Pet osoba je stradalo u dva napada na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, a tri u drugim napadima u gradu Gazi.
Izrael je prošle nedelje pokrenuo i kopnene i vazdušne vojne akcije u gradu Gazi, s ciljem da uništi palestinski pokret Hamas.
U međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit Globalna sumud flotila (GSF), sastavljena od 51 plovila koja nose humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, našla se noćas na udaru dronova.
Aktivisti GSF optužili su Izrael za udare na 11 od 51 broda "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa"
(Kurir.rs/Beta-AFP)