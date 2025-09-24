Slušaj vest

Najmanje 15 ljudi je danas poginulo u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, saopštila je Civilna zaštita te palestinske teritorije.

Prema podacima službi za vanredne situacije grada Gaze, najmanje sedam ljudi je poginulo u tri vazdušna napada.

Pojas Gaze Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Khames Alrefi / AFP / Profimedia

Gađani su opštinsko skladište i šatori u kojima su smeštena raseljena lica kod pijace u centru grada.

Izraelski tenkovi tokom kopnene ofanzive na grad Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Pet osoba je stradalo u dva napada na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, a tri u drugim napadima u gradu Gazi.

Pojas Gaze u ruševinama Foto: Hashem Zimmo / imago stock&people / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia

Izrael je prošle nedelje pokrenuo i kopnene i vazdušne vojne akcije u gradu Gazi, s ciljem da uništi palestinski pokret Hamas.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

U međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit Globalna sumud flotila (GSF), sastavljena od 51 plovila koja nose humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, našla se noćas na udaru dronova.

Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

Aktivisti GSF optužili su Izrael za udare na 11 od 51 broda "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa"

(Kurir.rs/Beta-AFP)

greta thunberg 02.jpg
x03 AP Abdel Kareem Hana.jpg
x03 AP Abdel Kareem Hana copy.jpg
Greta Tunberg požar na brodu pomoći za Pojas Gaze