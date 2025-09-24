Slušaj vest

Španski vojni avion u kojem se nalazila ministarka odbrane Margarita Robles imao je "smetnje" na GPS signalu na letu ka Litvaniji.

Skaj njuz navodi da su to objavili španski zvaničnici.

Navodi se da je taj vojni avion rano jutros leteo blizu ruske enklave Kalinjingrad kada se dogodio incident.

- Ministarka Robles je bila u avionu - naveli su neimenovani španski zvaničnici.

Britanska televizija podseća da je Robles na čelu Ministarstva odbrane Španije od 2018. godine.

Ona je u junu ove godine izjavila da je Španija "apsolutno posvećena" NATO i Evropskoj uniji, a prošlog meseca je poručila da će Španija raditi na "oživljavanju" evropskog projekta borbenih aviona, poznatog kao FCAS.

To se dogodilo nakon što je Španija objavila da više ne razmatra opciju kupovine američkih borbenih aviona F-35 i da će preusmeriti novac namenjen za vojsku na kupovinu opreme evropske proizvodnje.

Početkom ovog meseca španski premijer Pedro Sančez nije mogao da lično prisustvuje današnjem samitu "Koalicije voljnih", grupe zemalja saveznika Ukrajine, već je to učinio virtuelno putem video linka, nakon što ga je tehnički problem na avionu sprečio da prisustvuje lično sastanku u Francuskoj.

Taj incident se desio nakon što je avionu Ursule fon der Lajen, predsednice Evropske komisije, ometan GPS signal, što je prema prvim navodima Fajnenšel tajmsa izvršila Rusija.

EU i Bugarska u koju je Fon der Lajen sletela nakon problema sa letelicom su okrivili Moskvu i nazvali incident "očiglednim ometanjem".

Potom je servis za praćenje letova Flajtradar24 objavio da GPS signal nikada nije prekinut i da je kašnjenje sletanja bilo samo devet minuta.